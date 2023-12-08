喬州州長、共和黨議員促明年加速減稅
喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)和共和黨籍的議會領導人，包括副州長瓊斯(Burt Jones)和眾議會議長伯恩斯(Jon Burns) 日前表示，支持從明年1月1日起調降州所得稅稅率至5.39%，希望加快稅率削減。
坎普說，「我們正精簡政府，並將納稅人的血汗錢還給他們。」
喬州所得稅率目前有一系列等級，每年收入超過7000元者，其最高稅率可達5.75%。2022年喬州州法已計畫於1月1日將所得稅率改為5.49%。此後，如果州稅收保持不變，稅率預計每年下降0.1%，直至減到4.99%。如果立法者支持這項新宣布的計畫，最終稅率可望提早一年在2028年達到目標。
儘管有跡象表明該州稅收略有下降，但預計盈餘仍將再次達到數十億元。坎普和立法者表示，希望透過在2024年實施5.39%的稅率。此舉將需要在明年1月開始的州議會例行會議上採取立法行動，但議員們可批准追溯至1月1日起的減稅措施。
儘管坎普和瓊斯明年不會面臨選舉，但喬州180個州眾議會席位和56個州參議會席位將進行投票。
坎普辦公室表示，總稅率削減至5.39%將使州稅減少約11億元。最初的5.49%計畫則預計減少稅收4.5億元。
除調降稅率外，第一年還將增加納稅人的標準免稅額。單一納稅人或戶主將可立即獲得1萬2000元的免稅額。聯合申報的已婚夫婦在2030年前，其免稅額將可上調至2萬4000元。納稅人還可為每個孩子或受扶養人扣除3000元。
過去兩年，議員同意坎普的計畫，即從盈餘中提供11億元的所得稅退稅資金。該計畫向單身申報者提供最高250元退款，向有家屬的單身成年人提供最高375元退款，向聯合申報的已婚夫婦提供最高500元退款。坎普發言人道格拉斯(Garrison Douglas) 4日表示，州長尚未決定是否尋求明年再度退稅。
根據傾向自由派的喬州預算與政策研究所(Georgia Budget & Policy Institute)的估計，2022年整個所得稅減稅計畫最終總額可能超過20億。
根據該計畫，如果任何一年該州稅收增長未達到3%、任何一年收入低於前五年、或任何一年州儲蓄帳戶中沒有足夠資金來支付花銷，都應暫停減稅措施。
這些要求旨在確保該州有足夠的收入維持服務。
使用稅收和經濟政策研究所建構模型所進行的2022年GBPI分析顯示，39%的福利將流向喬州納稅人的前5%，即年收入超過25萬3000元的家庭。收入低於10萬9000元，即位在最低80%的家庭將獲得32%的福利。
上一則
FB留言