喬州州長、共和黨議員促明年加速減稅

喬州州長坎普4日在州議會說明其希望在明年度立法會議中加速削減所得稅率的計畫。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)和共和黨籍的議會領導人，包括副州長瓊斯(Burt Jones)和眾議會議長伯恩斯(Jon Burns) 日前表示，支持從明年1月1日起調降州所得稅稅率至5.39%，希望加快稅率削減。

坎普說，「我們正精簡政府，並將納稅人的血汗錢還給他們。」

喬州 所得稅率目前有一系列等級，每年收入超過7000元者，其最高稅率可達5.75%。2022年喬州州法已計畫於1月1日將所得稅率改為5.49%。此後，如果州稅收保持不變，稅率預計每年下降0.1%，直至減到4.99%。如果立法者支持這項新宣布的計畫，最終稅率可望提早一年在2028年達到目標。

儘管有跡象表明該州稅收略有下降，但預計盈餘仍將再次達到數十億元。坎普和立法者表示，希望透過在2024年實施5.39%的稅率。此舉將需要在明年1月開始的州議會例行會議上採取立法行動，但議員們可批准追溯至1月1日起的減稅措施。

儘管坎普和瓊斯明年不會面臨選舉，但喬州180個州眾議會席位和56個州參議會席位將進行投票。

坎普辦公室表示，總稅率削減至5.39%將使州稅減少約11億元。最初的5.49%計畫則預計減少稅收4.5億元。

除調降稅率外，第一年還將增加納稅人的標準免稅額。單一納稅人或戶主將可立即獲得1萬2000元的免稅額。聯合申報的已婚夫婦在2030年前，其免稅額將可上調至2萬4000元。納稅人還可為每個孩子或受扶養人扣除3000元。

過去兩年，議員同意坎普的計畫，即從盈餘中提供11億元的所得稅退稅 資金。該計畫向單身申報者提供最高250元退款，向有家屬的單身成年人提供最高375元退款，向聯合申報的已婚夫婦提供最高500元退款。坎普發言人道格拉斯(Garrison Douglas) 4日表示，州長尚未決定是否尋求明年再度退稅。

根據傾向自由派的喬州預算與政策研究所(Georgia Budget & Policy Institute)的估計，2022年整個所得稅減稅計畫最終總額可能超過20億。

根據該計畫，如果任何一年該州稅收增長未達到3%、任何一年收入低於前五年、或任何一年州儲蓄帳戶中沒有足夠資金來支付花銷，都應暫停減稅措施。

這些要求旨在確保該州有足夠的收入維持服務。

使用稅收和經濟政策研究所建構模型所進行的2022年GBPI分析顯示，39%的福利 將流向喬州納稅人的前5%，即年收入超過25萬3000元的家庭。收入低於10萬9000元，即位在最低80%的家庭將獲得32%的福利。