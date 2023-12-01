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喬州州長坎普 任命首位女幕僚長柯瑞

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
由坎普任命的首位女性幕僚長柯瑞(Lauren Curry)。 (州政府網站)
由坎普任命的首位女性幕僚長柯瑞(Lauren Curry)。 (州政府網站)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp) 28日任命了首位女性幕僚長(chief of staff)柯瑞(Lauren Curry)，其現任幕僚長將離職，將到喬州電力公司(Georgia Power Co.)出任新職。

坎普表示，柯瑞將於明年1月15日接任基爾帕特里克(Trey Kilpatrick)離職後所留下的空缺。

這位共和黨州長表示，現任副幕僚長的柯瑞將成為喬州第一位擔任該職位的女性。

基爾帕特里克將獲聘於總部位於亞特蘭大的南方公司(Southern Co.)的最大子公司喬州電力公司，擔任對外事務高級副總裁，負責經濟招聘、遊說和公共關係工作。

柯瑞先前曾擔任坎普的營運長兼政府事務和政策總監。她在喬州政府工作了很長時間，此前曾在環境保護部門、緊急管理和國土安全部門、自然資源部門及經濟發展部門工作，並曾擔任前州長普度(Sonny Perdue)的新聞助理。

現任坎普政府事務和政策主管的博漢農(Brad Bohannon)將成為副幕僚長。

基爾帕特里克已擔任坎普幕僚長三年的時間。他此前曾為共和黨聯邦參議員伊薩克森(Johnny Isakson)工作了10年，擔任幕僚長等職位。在坎普於2018年當選州長後，他任命基爾帕特里克為與該州商界建立橋樑做出努力。

喬州電力表示，基爾帕特里克因參與經濟發展活動而非常適合此職位。

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