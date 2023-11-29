華商入室竊盜案偵破 凱瑞警：無關種族歧視

入室竊盜案發生後，兩家華商的大門先用木板釘起。(記者王明心／攝影)

凱瑞兩個月前四家商家在同一早晨被入室竊盜，當地警方日前宣布破案。遭竊的其中兩家是華商，另兩家也由外裔人士經營，警方對此表示，這起系列盜竊純屬巧合，不涉種族歧視 問題。

一向治安良好的凱瑞9月24日清晨發生一系列入室盜竊案，凱瑞大道(Cary Parkway)上四家商店門面被破壞侵入，包括波霸奶茶和剉冰店SweeTea Boba、中式快餐店Chinese #1、巴勒斯坦 人開的Subway，及由印度 人經營的加油站Bliss，所有業主皆為外裔。

四家商家都收到警方通知，表示已抓到嫌犯，但因對方是青少年，基於青少年保護條例，無法告知姓名、年齡、種族等任何資訊。SweeTea Boba業主表示該郵件還詢問業主是否給予原諒，可讓嫌犯從輕量刑。業主說對方若有悔意，他們當然願意給年輕人改過自新的機會，但值得擔憂的是背後是否有犯罪集團，不追究的結果是否助長罪惡？

根據該店的保全攝影，當天一個全身黑衣黑褲，身形瘦小的人倒車撞壞大門，引發警報系統大響。歹徒迅速拿走收銀機裡的現金。雖然警察獲報後幾分鐘後就抵達，但歹徒已逃逸。該店大門玻璃後來換新，並加裝保護層。

同一購物中心內的中式快餐店業主當天早上5時多接到通知，趕到時，發現前門破裂像是被硬物敲的。他們因前晚打烊時把現金清走，歹徒沒有收穫。她說8、9年前也曾有歹徒從後門進入，拿走現金，從此他們不再在店內留置現金。他們也有保全攝像，但那天壞掉，「機器老了，是得更新」。

雖然四家商店都由外裔人士經營，但凱瑞警方認為純屬巧合，不涉及種族歧視問題。接受採訪的警官Kenric Alexander表示，案件都由同一青少年所為，此人在洛麗也犯有多起入室竊盜案，都是單一行動，背後沒有犯罪集團，之所以選擇這幾家是因凱瑞大道是條大馬路，進出容易。

受害商家Subway的巴勒斯坦業主同意警方說法。他說同一個購物中心裡有越南美甲店、印度指壓店、中國快餐店，大家都沒事，而他開的是美國連鎖店，沒有宗教或種族色彩，可見歹徒是隨機選擇。他說開店得求自保，他的店前玻璃用的是強化玻璃，歹徒那天打不破，進不到店內，大門只留下裂痕。