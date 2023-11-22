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北卡凱瑞市中心公園開幕 吸引數千遊客

記者王明心／北卡羅來納州報導
凱瑞市中心公園有(左上起順時針)噴泉、表演場地、池塘與空中漫步走道、酒吧、聚會屋、簡餐市場等。(記者王明心／攝影)
凱瑞市中心公園有(左上起順時針)噴泉、表演場地、池塘與空中漫步走道、酒吧、聚會屋、簡餐市場等。(記者王明心／攝影)

歷經20多年籌辦，北卡占地7畝的凱瑞市中心公園(Downtown Cary Park)終於在19日舉行開幕典禮，開放首日便吸引數千人到訪。

公園亮點包括狗公園、植物園、市場空間、表演舞台等。市府表示，這不僅是一座公園，也是個充滿奇蹟、想像力、歡樂和自然美景的地方。

凱瑞市中心公園周圍環繞著學院街(Academy St.)、沃克街(Walker St.)、公園街(Park St.)和核桃街(Walnut St.)，市容充滿南方小鎮的迷人風味。公園內有大草坪、分層噴水池、涼亭、空中漫步走道、聚會屋和花園、兒童及狗狗遊樂區、表演場地、植物園、酒吧、簡餐市場等。草坪周圍還散布著一系列獨特「房間」，讓遊客在市中心有個安靜空間。

該公園一個主要特點是將推出大量藝文節目，包括展覽、藝術和手工藝課程、表演和音樂會、有氧運動和健身課程、讀書會、說故事時間和電影，為凱瑞市中心注入活力。

根據官網，2001年市議會批准了市中心區域規畫，其中包括將市中心公園作為市中心視覺和文化焦點的提案。之後多年，歷經確定公園面積為7畝、興建與公園緊鄰的凱瑞市中心圖書館和停車場、完成附近街道改善工程、2018年7月市府舉辦社區研討會收集市民意見、2019年10月市民投票通過發行債券、2021年開始施工、2023年11月19日正式啟用。

與一般公園不同的是在此不准溜滑板、溜冰鞋、騎腳踏車或機動休閒車、烤肉、結派對彩帶、在室內空間吸菸，但准許寵物在公園內不拴繩。

狗公園(Barkyard)的規定是寵物必須接受最新疫苗接種、具有攻擊性的狗將被要求離開、禁止4個月以下小狗、發情期的母狗、嬰兒車和12歲以下兒童進入等。

狗公園對人也有規定，譬如狗主人要穿鞋、控制寵物吠叫、不准攜帶食物、骨頭或玩具、清理狗屎、阻止狗挖洞、每人最多攜帶兩隻註冊的狗等。

公園地址為：327 South Academy Street Cary, NC 27511，每天早上7時至晚上11時開放。緊鄰公園的凱瑞地區圖書館後方有一個無障礙停車場可供公眾使用。

凱瑞市中心公園開張，吸引數千名遊客到場遊玩。(記者王明心／攝影)
凱瑞市中心公園開張，吸引數千名遊客到場遊玩。(記者王明心／攝影)
參加開幕典禮的部分民選官員(左起)：州議員劉廣亞、凱瑞市議員Lori Bush、...
參加開幕典禮的部分民選官員(左起)：州議員劉廣亞、凱瑞市議員Lori Bush、凱瑞市長Harold Weinbrecht、州議員Maria Cervania、凱瑞市議員Carissa Johnson。(記者王明心／攝影)

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