喬州大學國際生 去年增幅5.6%
去年在美國就讀大學的國際學生數量增加了12%；其中2萬6450人選擇了喬治亞州的學校，較前一年上升了5.6%。
喬治亞理工學院(Georgia Tech)蟬聯該州招收最多國際學生的學校，其次是沙凡納藝術與設計學院(Savannah College of Art and Design)和喬治亞州立大學(Georgia State)。
根據美國國務院教育文化事務局和國際教育研究所近日發布的一份報告，2022-2023學年，全美大學接待了超過105萬7000名國際學生。
該機構表示，這是40多年來成長幅度最大的一年，這也標誌著因COVID-19流行期間的入學和旅行下滑後的持續反彈。2020-2021學年，即疫情爆發後的第一個完整學年，國際學生入學人數降至約91萬4000人。
官員表示，根據一項針對美國大學的小規模調查的初步數據顯示，今年秋季國際入學人數持續攀升約8%。
「在美學習的國際學生人數已超過100萬，出現強勁反彈，總數已接近疫情前的水平。這進一步表明，一個多世紀以來，美國仍然是希望出國留學的國際學生的首選地，」國際教育研究所(Institute of International Education)首席執行官古德曼(Allan E. Goodman)在聲明中表示。
喬治亞理工2022-2023年招收了7671名國際學生。報導指稱，儘管該校仍是美國國際學生人數最多的25所大學之一，但這一數字比前一年下降了4.6%。
沙凡納藝術與設計學院去年有4342名國際學生，其次是喬州州立大學則有3584名；愛默蕾大學(Emory)3060人；喬治亞大學(UGA)2541人；肯尼索州立大學(Kennesaw State)有1300名。
在喬州就讀大學的國際學生最大宗來自中國，逾26%，其次是24.8%來自印度。韓國、奈及利亞和台灣也躋身前五位。
在全美，中國留學生也占所有國際學生的最大比率。去年來美學習的中國學生近29萬人，較前一年下降0.2%。2022年至2023年，印度國際學生入學人數激增，學生總數躍升35%，達到26萬8923人。
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