喬州大學國際生 去年增幅5.6%

去年，有2萬6450名國際學生在喬治亞州就讀大學，較前一年上升了5.6%。其中以喬治亞理工學院的國際學生最多。(該校臉書)

去年在美國就讀大學的國際學生數量增加了12%；其中2萬6450人選擇了喬治亞州的學校，較前一年上升了5.6%。

喬治亞理工學院(Georgia Tech)蟬聯該州招收最多國際學生的學校，其次是沙凡納藝術與設計學院(Savannah College of Art and Design)和喬治亞州立大學(Georgia State)。

根據美國國務院教育 文化事務局和國際教育研究所近日發布的一份報告，2022-2023學年，全美大學接待了超過105萬7000名國際學生。

該機構表示，這是40多年來成長幅度最大的一年，這也標誌著因COVID-19流行期間的入學和旅行下滑後的持續反彈。2020-2021學年，即疫情 爆發後的第一個完整學年，國際學生入學人數降至約91萬4000人。

官員表示，根據一項針對美國大學的小規模調查的初步數據顯示，今年秋季國際入學人數持續攀升約8%。

「在美學習的國際學生人數已超過100萬，出現強勁反彈，總數已接近疫情前的水平。這進一步表明，一個多世紀以來，美國仍然是希望出國留學的國際學生的首選地，」國際教育研究所(Institute of International Education)首席執行官古德曼(Allan E. Goodman)在聲明中表示。

喬治亞理工2022-2023年招收了7671名國際學生。報導指稱，儘管該校仍是美國國際學生人數最多的25所大學之一，但這一數字比前一年下降了4.6%。

沙凡納藝術與設計學院去年有4342名國際學生，其次是喬州 州立大學則有3584名；愛默蕾大學(Emory)3060人；喬治亞大學(UGA)2541人；肯尼索州立大學(Kennesaw State)有1300名。

在喬州就讀大學的國際學生最大宗來自中國，逾26%，其次是24.8%來自印度。韓國、奈及利亞和台灣也躋身前五位。

在全美，中國留學生也占所有國際學生的最大比率。去年來美學習的中國學生近29萬人，較前一年下降0.2%。2022年至2023年，印度國際學生入學人數激增，學生總數躍升35%，達到26萬8923人。