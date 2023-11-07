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2024僑委會僑生獎學金 明年1月申請

亞特蘭大訊

亞特蘭大僑教中心日前舉辦「美東南區頂尖及傑出僑生獎學金申請資格研商會議」，邀請僑務委員范琪君、僑務諮詢委員王祥瑞、亞特蘭大中文學校校長戴念華、中華文化學校校長林香蘭等人，商議美東南區僑生申請資格條件及相關辦法。

主辦方表示，中華民國僑務委員會為延攬優秀僑生返台就讀大學校院，特別推出「頂尖」及「傑出」僑生獎學金，以鼓勵及協助學子能更安心的在台就學，也授權全球各地海外服務據點，因地制宜訂定審查條件及資格。

會議決議事項包括擬訂僑生返台升讀大學申請獎學金之期限、 高中學科成續之採計年限與最低申請標準，同時也制定GPA及學科分數的換算基準，同時，申請者應提供高中時期成績單、各項得獎紀錄、課外活動及社區服務證明等，也須附上學校教師及輔導老師的推薦信函等申請表件。

僑教中心將轉請僑委會正式核備後於今年12月下旬公告實施，並自明年1月起開始受理申請，意者請密切注意僑教中心每周發布僑訊，相關訊息也會在僑教中心臉書公告。

僑教中心主任歐宏偉表示，「頂尖」僑生獎學金，提供優秀僑生每學年新台幣26萬元，採續領審核機制，符合續領資格者大學四年共計可領104萬元。

「傑出」僑生獎學金提供每學年新台幣10萬元，採續領審核機制，合格者四年共計可領40萬元。歐宏偉強調，就讀台灣大學可說是物美價廉，物超所值；其二是返台就讀大學期間，可增進華語文聽說讀寫能力，成為優秀的雙語人才，更能提升全球競爭力。

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