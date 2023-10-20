連3年巨額盈餘 喬州持有107億現金

在喬治亞州 連續第三年出現巨額盈餘後，該州現在擁有高達107億元的盈餘現金，喬州 領導人也可以隨心所欲安排支出。

該州會計辦公室在16日的報告中表示，儘管支出了326億元，但在6月30日結束的2022預算 年度喬州仍有53億元盈餘。

該州普通基金總收入增加了約10億元，等同於3%。但由於州長坎普(Brian Kemp)一直將預算支出維持在低於前一年的收入水平，每年年底的剩餘現金數持續增加。

該州還有其他儲備金，包括已達法定上限54億元的緊急基金和目前已超過21億元的彩票儲備基金。在6月30日前，喬州總共擁有約185億元的現金儲備，相當於目前預算年度喬州預計支出的一半以上。

價值107億元的現金，足以向喬州每位居民發放1000元。儘管共和黨坎普在去年預算年度的大部分時間內取消了該州燃油稅徵收，但他仍從其他來源為道路和橋樑建設提供了超過10億元的資金。坎普還說服州議員從盈餘資金中資助11億元的所得稅減免。如果沒有這些，喬州則將擁有接近130億元的額外現金。

坎普已再次動用盈餘來減免稅收。本月稍早他發布聲明，表示高油價是緊急情況，再次停徵了喬州的燃油稅。

一些州稅收則正在降溫，尤其是每月1.85億元收入的燃油稅被取消後。州長辦公室日前表示，9月的州稅(不包括汽車燃油稅)與2022年同期相比減少了約1億元，主因是個人所得稅的徵收減少。