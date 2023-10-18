北卡台鄉會百位鄉親 冒雨歡慶中秋

雖然下著大雨，台灣同鄉會的中秋慶祝會仍吸引了近百名鄉親參加。(記者王明心／攝影)

北卡 台灣同鄉會日前在凱瑞的Umstead州立公園舉行中秋慶祝會。雖然中秋已過，當天又下著大雨，還是有近百人參加，其中包括許多三角地區台灣留學生 。

同鄉會準備了台式炒米粉、關東煮、紅豆餅、烤番薯、台灣專有中秋烤肉，還有番薯及綠茶兩種口味的綠豆椪，由北卡大學留學生負責用餐服務。 北卡台灣同鄉會為慶祝中秋，製作月餅、紅豆餅、炒米粉、烤番薯、中秋烤肉、關東煮等。(記者王明心／攝影)

會長吳佳穆感謝鄉親風雨無阻地參加、王元和醃泡雞排和帶領月餅製作團隊、蔡金蘭負責豬排醃漬、吳楚楚、黃淑平、莊文龍烹煮關東煮、黃淑娟和蔡淑貞三姐妹製作紅豆餅。

豎琴高手溫子涵以日語和華語自彈自唱「淚光閃閃」。台音合唱團帶來「戀戀北迴線」和「阮有一個夢」，前者從描述北迴線一路迷人的風景，後者唱出對家鄉的思念。兩曲唱畢，觀眾欲罷不能，大喊安可。

林抒琴代表全團，再為大家演唱捷克作曲家德弗扎克的歌劇 「露莎卡」(Rusaka)。團員林村雄牧師鼓吹大家加入台音，表示唱歌有益健康，能使五體通暢，又可聯絡感情，五音不全也沒關係，因為音階總共有7音，還可對個兩音，幽默的「廣告詞」使鄉親大笑。 (左上起順時針)溫子涵豎琴自彈自唱「淚光閃閃」、台音合唱團唱兩首台語歌、林抒琴高歌歌劇Rusaka、林村雄幽默鼓吹大家加入台音。 (記者王明心／攝影)

北卡州大學生林銓洲說，台灣人在北卡人數不多，居然有這麼多音樂人才能組成高水準合唱團，還有會彈豎琴、唱歌劇的人才，令人「驚艷」。他說平時來往的都是同輩，很高興能在這個活動接觸到年長鄉親。今年7月剛從台灣來北卡大學讀書的江家樂很高興來到美國還能過家鄉節日，而且持續台灣的中秋節烤肉傳統。

杜克大學徐浩倫說，以前都跟同學過中秋，這是第一次參加同鄉會中秋節目，難得能在美國遇見這麼多長輩。三年沒回台灣的他說，這個活動讓他聽到大量台語對話，有家的感覺。

吳佳穆預告同鄉會將於明年2月24日在Salem初中舉行春節慶祝會，請大家留意通知。