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南卡獨立製片人范伊立 紀錄長片入圍阿姆斯特丹電影節

記者林麗雪／南卡羅來納州報導
WIL晚會上，范伊立與州議員Mia Mcleod。(記者林麗雪／攝影)
WIL晚會上，范伊立與州議員Mia Mcleod。(記者林麗雪／攝影)

南卡的獨立製片人范伊立日前獲得荷蘭阿姆斯特丹國際電影節通知，其製作的「#停下來一起談(#StopAndTalk)」紀錄片已獲該節Septimius Awards提名。

過去兩年，范伊立應用其「充滿空間(Fill the Space)」的集體智能訓練法，完成了兩部得獎紀錄片「戴口罩的小王子(The Little Prince with a Mask)」以及「#停下來一起談」。後者結合了目前最夯的「多重宇宙論(multiverse)」理念，相輔相成。她稍早也在法國艾克斯馬賽大學(Aix-Marseille University)的學術討論會「The Thinking of the Image: Interdisciplinary approach to imagery and imagination」發表論文，分享其兩年專業心得。

日前，范伊立出席了南卡「女性領導者聯盟」(Women in Leadership, WIL)的慈善晚會，是今年出席僅有的兩位華裔女性。該晚約有200多位來自各城市女性前來，並由哥倫比亞市(Columbia)市長Daniel Rickenmann致詞，開啟序幕。

當晚，范伊立一頭精幹短髮，周旋在眾女性政要之間分享其理念。

當晚正巧也是她聽聞入圍Septimius Awards之時，旁人聽聞此喜訊，紛紛向她道賀。

會中，范伊立也不忘以美國亞太公共事務聯盟(APAPA)南北卡分會董事的身分，提醒在場女性政要亞裔新移民亟需關注，而且亞裔選票不可忽視；並應允可提供她們與亞裔選民溝通的有效管道。

WIL晚會上，范伊立與瑞奇璉郡(Richland)女委員Chakisse New...
WIL晚會上，范伊立與瑞奇璉郡(Richland)女委員Chakisse Newton。(記者林麗雪／攝影)
WIL晚會上，范伊立與民意代表Heather Bauer交換意見。(記者林麗雪／...
WIL晚會上，范伊立與民意代表Heather Bauer交換意見。(記者林麗雪／攝影)
WIL晚會上，范伊立與南卡州議員Penry Gustafson(左一)交談。(記...
WIL晚會上，范伊立與南卡州議員Penry Gustafson(左一)交談。(記者林麗雪／攝影)
范伊立以「#StopAndTalk」紀錄長片，獲得阿姆斯特丹國際電影節Septi...
范伊立以「#StopAndTalk」紀錄長片，獲得阿姆斯特丹國際電影節Septimius Awards的提名。(何明聖提供)

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