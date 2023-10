南卡獨立製片人范伊立 紀錄長片入圍阿姆斯特丹電影節

WIL晚會上,范伊立與州議員Mia Mcleod。(記者林麗雪/攝影)

南卡 的獨立製片人范伊立日前獲得荷蘭阿姆斯特丹國際電影節通知,其製作的「#停下來一起談(#StopAndTalk)」紀錄片已獲該節Septimius Awards提名。

過去兩年,范伊立應用其「充滿空間(Fill the Space)」的集體智能訓練法,完成了兩部得獎紀錄片「戴口罩 的小王子(The Little Prince with a Mask)」以及「#停下來一起談」。後者結合了目前最夯的「多重宇宙論(multiverse)」理念,相輔相成。她稍早也在法國艾克斯馬賽大學(Aix-Marseille University)的學術討論會「The Thinking of the Image: Interdisciplinary approach to imagery and imagination」發表論文,分享其兩年專業心得。

日前,范伊立出席了南卡「女性領導者聯盟」(Women in Leadership, WIL)的慈善晚會,是今年出席僅有的兩位華裔女性。該晚約有200多位來自各城市女性前來,並由哥倫比亞市(Columbia)市長Daniel Rickenmann致詞,開啟序幕。

當晚,范伊立一頭精幹短髮,周旋在眾女性政要之間分享其理念。

當晚正巧也是她聽聞入圍Septimius Awards之時,旁人聽聞此喜訊,紛紛向她道賀。