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美味回饋顧客 全球飛行抽獎活動開跑　享用指定系列美食即有機會獲得市值5000美元旅程兌換券

亞特蘭大訊
掃瞄二維碼可了解抽獎詳情。(Wei-Chuan USA提供)
掃瞄二維碼可了解抽獎詳情。(Wei-Chuan USA提供)

美國味全(Wei-Chuan USA Inc)公司為感謝消費者一直以來的支持，再次舉辦味全美國抽獎活動「美味全球飛行抽獎活動(SWEEPSTAKES)」，獎品非常吸引人，頭獎是市值5000美元的全球旅遊機票及精彩旅遊行程兌換券，共有10個名額，遊覽令人驚嘆的海灘和風景秀麗的城市。另外，還有20個名額、市值1500美元的第一獎。

美國味全表示，希望藉由這個令人興奮和奢華的抽獎活動，帶著大家暢遊世界。活動時間從即日起到2024年2月16日(周五)，截止日以郵戳為憑，寄得愈多，中獎機率愈大。

參加抽獎的活動辦法很簡單，只要購買以下指定系列產品任何口味2包，將收據照片/電子收據及個人資訊，個人資訊包括：姓名、地址、電話、電子信箱、購買超市名稱及地點，以及從世界日報亞特蘭大辦事處得知此活動訊息，將相關資料電郵至[email protected]，或是將實體收據附上個人資訊一起裝入信封，貼好郵資寄至「13031 Temple Ave, City Of Industry, CA 91746美國味全公司行銷部」，同時信封上註明味全抽獎活動或是"Wei-Chuan Sweepstakes”，就可參加抽獎。

指定購買的系列產品包括：七入包裝上海式春捲系列(上海式蔬菜春捲、上海式雞肉春捲、上海式豬蝦春捲、上海式是拉差雞肉春捲)；23.4 oz包裝煎餃系列(豬肉煎餃、雞肉煎餃、蓮藕豬雞煎餃、蔬菜煎餃、是拉差豬肉煎餃)；美加真味水餃系列；山東手藝水餃系列；京廚珍品水餃系列；水餃王水餃系列；及肉包系列。

據介紹，頭獎是全球旅遊機票及行程兌換券，價值5000美元， 共10名。推薦精選行程內容如下：台灣TR鳴日鐵道北出花東6日，日本關西精選四都物語5日，經典印尼峇里愛戀網紅5日，暑假經典心動清邁5日，特選土耳其10日，義大利米蘭奢華5日自由行，墨西哥坎昆金字塔5日，加拿大ROCKY MOUNTAINEER號露易絲湖6日，夏威夷．歐胡島．珍珠港6日。

第一獎則是美國到亞洲各大城市，如台北、上海、廣州、香港、北京來回機票兌換券，價值1500美元，共20名。

依規定，旅客稅金得自付，同時必須是年滿18 周歲以上的美國居民。更多詳細官方規則請見以下說明。美國味全公司「美味全球飛行抽獎活動」相關詳情可參見網頁：https://www.weichuanusa.com/en/pages/wei-chuan-usa-event/，或掃瞄二維碼。

味全最新上市的玉米鮮蝦水餃，都是全家人可以一起享受的美食。(Wei-Chuan ...
味全最新上市的玉米鮮蝦水餃，都是全家人可以一起享受的美食。(Wei-Chuan USA提供)

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