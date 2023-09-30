敖雲─來自香格里拉的葡萄美酒　千山萬水也阻不了Tower Wine酒莊出售Ao Yun 2017赤霞珠葡萄酒

敖雲酒莊位於雲南省瀾滄江河畔，周圍被高山峻嶺圍繞。(取自cn.lvmh.com)

千山萬水阻擋不了出色的紅酒。在喬治亞州Doraville和Buckhead烈酒零售商 Tower Beer Wine & Spirits酒莊，現在有機會買到來自中國香格里拉的頂級葡萄美酒─敖雲赤霞珠葡萄酒(Ao Yun - Cabernet Sauvignon)。這瓶美酒既克服了窮山惡水行道難的險峻，但也因此用了無污染的好山好水創造出無與倫比的佳釀。

「敖雲」(Ao Yung)意為「祥瑞之雲」，指周邊高山漂浮的祥雲。隸屬於酩悅·軒尼詩-路易·威登集團(Moet Hennessy Louis Vuitton，簡稱LVMH)旗下的敖雲酒莊總管馬克桑斯杜魯(Maxence Dulou)是這麼形容著敖雲：「酩悅軒尼詩讓我們有機會去做每一位釀酒師夢寐以求之事：發現一種新的風土，並在令人屏息的美景中，融入令人難以置信、輝煌燦爛的文化，創造出一款偉大的葡萄酒。」

敖雲(Ao Yun)酒莊產區位於喜馬拉雅山 腳的雲南省迪慶州德欽縣升平鎮阿東村，毗鄰傳奇世外桃源的香格里拉市。這塊適合栽植赤霞珠等紅葡萄品種釀造美酒的敖雲葡萄園，是LVMH花費了4年時間，才找到這塊理想風水寶地。

據了解，19世紀末，法國傳教士在瀾滄江沿岸村莊新建的教堂周圍開闢了第一批葡萄園。2000年時當地農民在海拔2200到2600公尺的4個獨特村莊－阿東、朔日、斯農和西當種植了14公頃的赤霞珠和品麗珠(Cabernet Franc)葡萄。

不過直到2008年，酩悅軒尼詩開始研究中國的風土條件，希望在廣袤的中國土地上出產世界知名葡萄酒。結果眾裡尋她千百度，驀然回首，那葡萄園卻在喜馬拉雅山麓下。這兒坐落在瀾滄江河畔，周遭有5000公尺到7000公尺高山環繞，免受大雨或季風侵襲，涼爽且乾燥，氣候條件是種植赤霞珠等紅葡萄品種的理想風土，氣溫也與法國波爾多產區相近。得天獨厚的風土，使得這兒的赤霞珠葡萄風味濃郁且飽滿。

LVMH指出，農民數百年來一直在當地耕作勞動，該集團因地制宜地調整他們在陡峭山坡上的勞動技術，並建立了葡萄酒莊園，對釀酒工藝精益求精。在此同時，為了尊重當地的悠久傳統，葡萄的採摘和葡萄酒的釀造流程完全由手工完成，由此打造出無與倫比的敖雲佳釀。

據報導，2013年敖雲出產第一批年份酒。酒款口感平衡，淡雅而富有層次，單寧柔順而複雜，餘韻悠長，且帶有礦物的鹹鮮感，充分展現了喜馬拉雅獨特的風土。 2015年和2017年的敖雲紅酒獲得了帕克團隊(Robert Parker Team)給予94分的高分評價。

Tower酒莊是美國東南區最大的烈酒零售商，該酒莊售有敖雲2017年份紅酒。LVMH表示，敖雲2017年葡萄酒採用赤霞珠、品麗珠、西拉、小維多並首次加入梅洛葡萄混釀而成，源自於由314塊苗圃組成的總面積近28公頃的葡萄園。2017年份的敖雲葡萄酒產自喜馬拉雅的土壤，擁有醇厚、清新和絲滑的質感。