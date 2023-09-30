我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

敖雲─來自香格里拉的葡萄美酒　千山萬水也阻不了Tower Wine酒莊出售Ao Yun 2017赤霞珠葡萄酒

亞特蘭大訊
敖雲酒莊位於雲南省瀾滄江河畔，周圍被高山峻嶺圍繞。(取自cn.lvmh.com)
敖雲酒莊位於雲南省瀾滄江河畔，周圍被高山峻嶺圍繞。(取自cn.lvmh.com)

千山萬水阻擋不了出色的紅酒。在喬治亞州Doraville和Buckhead烈酒零售商Tower Beer Wine & Spirits酒莊，現在有機會買到來自中國香格里拉的頂級葡萄美酒─敖雲赤霞珠葡萄酒(Ao Yun - Cabernet Sauvignon)。這瓶美酒既克服了窮山惡水行道難的險峻，但也因此用了無污染的好山好水創造出無與倫比的佳釀。

「敖雲」(Ao Yung)意為「祥瑞之雲」，指周邊高山漂浮的祥雲。隸屬於酩悅·軒尼詩-路易·威登集團(Moet Hennessy Louis Vuitton，簡稱LVMH)旗下的敖雲酒莊總管馬克桑斯杜魯(Maxence Dulou)是這麼形容著敖雲：「酩悅軒尼詩讓我們有機會去做每一位釀酒師夢寐以求之事：發現一種新的風土，並在令人屏息的美景中，融入令人難以置信、輝煌燦爛的文化，創造出一款偉大的葡萄酒。」

敖雲(Ao Yun)酒莊產區位於喜馬拉雅山腳的雲南省迪慶州德欽縣升平鎮阿東村，毗鄰傳奇世外桃源的香格里拉市。這塊適合栽植赤霞珠等紅葡萄品種釀造美酒的敖雲葡萄園，是LVMH花費了4年時間，才找到這塊理想風水寶地。

據了解，19世紀末，法國傳教士在瀾滄江沿岸村莊新建的教堂周圍開闢了第一批葡萄園。2000年時當地農民在海拔2200到2600公尺的4個獨特村莊－阿東、朔日、斯農和西當種植了14公頃的赤霞珠和品麗珠(Cabernet Franc)葡萄。

不過直到2008年，酩悅軒尼詩開始研究中國的風土條件，希望在廣袤的中國土地上出產世界知名葡萄酒。結果眾裡尋她千百度，驀然回首，那葡萄園卻在喜馬拉雅山麓下。這兒坐落在瀾滄江河畔，周遭有5000公尺到7000公尺高山環繞，免受大雨或季風侵襲，涼爽且乾燥，氣候條件是種植赤霞珠等紅葡萄品種的理想風土，氣溫也與法國波爾多產區相近。得天獨厚的風土，使得這兒的赤霞珠葡萄風味濃郁且飽滿。

LVMH指出，農民數百年來一直在當地耕作勞動，該集團因地制宜地調整他們在陡峭山坡上的勞動技術，並建立了葡萄酒莊園，對釀酒工藝精益求精。在此同時，為了尊重當地的悠久傳統，葡萄的採摘和葡萄酒的釀造流程完全由手工完成，由此打造出無與倫比的敖雲佳釀。

據報導，2013年敖雲出產第一批年份酒。酒款口感平衡，淡雅而富有層次，單寧柔順而複雜，餘韻悠長，且帶有礦物的鹹鮮感，充分展現了喜馬拉雅獨特的風土。 2015年和2017年的敖雲紅酒獲得了帕克團隊(Robert Parker Team)給予94分的高分評價。

Tower酒莊是美國東南區最大的烈酒零售商，該酒莊售有敖雲2017年份紅酒。LVMH表示，敖雲2017年葡萄酒採用赤霞珠、品麗珠、西拉、小維多並首次加入梅洛葡萄混釀而成，源自於由314塊苗圃組成的總面積近28公頃的葡萄園。2017年份的敖雲葡萄酒產自喜馬拉雅的土壤，擁有醇厚、清新和絲滑的質感。

Tower酒莊還有華人熟悉的亞洲酒類，網站是TowerWineSpirits.com。在亞城有兩家分店，Doraville分店在華人熟悉的百福大道上，285環城公路外一哩，地址：5877 Buford Hwy, Doraville, GA 30340，電話：770-458-3272。城中區Buckhead分店在Lindbergh地鐵站往南一哩，近85號公路，地址：2161 Piedmont Rd., Atlanta, GA 30324，電話：404-881-0902。

2017年敖雲紅酒隱釀自不易進入的世外桃源內。喜馬拉雅的土壤讓此款紅酒擁有醇厚、...
2017年敖雲紅酒隱釀自不易進入的世外桃源內。喜馬拉雅的土壤讓此款紅酒擁有醇厚、清新和絲滑的質感。(取自TowerWine及cn.lvmh.com網站)
LVMH克服窮山惡水行道難的險峻，但也用了好山好水創造出敖雲佳釀。(取自cn.l...
LVMH克服窮山惡水行道難的險峻，但也用了好山好水創造出敖雲佳釀。(取自cn.lvmh.com)
群山環抱的敖雲葡萄園可免受大雨或季風的侵襲。(取自cn.lvmh.com)
群山環抱的敖雲葡萄園可免受大雨或季風的侵襲。(取自cn.lvmh.com)

喜馬拉雅山 華人 零售商

上一則

亞太老齡中心鼓勵大眾接種新冠疫苗

下一則

伊州公路立體交叉道 入圍全美交通大獎

延伸閱讀

葡萄酒外銷中國問題 澳洲拒與其他關稅案一併解決

葡萄酒外銷中國問題 澳洲拒與其他關稅案一併解決
葡萄牙「酒流成河」 又見生態浩劫

葡萄牙「酒流成河」 又見生態浩劫
葡萄牙「酒流成河」：百萬公升紅酒流災難 全球過剩危機

葡萄牙「酒流成河」：百萬公升紅酒流災難 全球過剩危機
百年葡萄園 納帕200多家酒莊風格各異

百年葡萄園 納帕200多家酒莊風格各異

熱門新聞

維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)

很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇蹟」

2023-09-27 13:54
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22
AI在金融機構決定是否放款時的份量越來越重。（取自福斯電視台畫面）

貸不到款、買不到保險 可能是AI洩露你過去這些紀錄

2023-09-28 17:39
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
普林斯頓大學校園內的莘莘學子，每個都是一時俊彥，但畢業之後的收入可能大不相同。據美國人口普查局統計，新澤西州收入最高的大學主修科系是工程學位，年收入平均為12萬1000元。(路透)

大學主修工程 新州收入最高 年薪中位數12.1萬元

2023-09-23 02:15

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了