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陳宥薰走萬里路 分享徒步心靈筆記

北卡羅來納州訊
陳宥薰分享徒步旅行所經的部分景色。(講座截圖)
陳宥薰分享徒步旅行所經的部分景色。(講座截圖)

北卡書友會、華府書友會、聖地亞哥作家協會日前聯合舉辦線上講座，邀請徒步旅行達人陳宥薰(Josie Chen)以「走向內在的萬里之行」為題，分享她四年間在歐、亞、美三大洲徒步超過1萬公里的路程中，所經歷的實體挑戰和內在追尋。

北卡書友會會長王明心介紹，她曾在美東南區一大型活動中聽到陳宥薰的健行演說，非常敬佩她「千山我獨行」的氣魄和意志力。之後在臉書上看到她的文筆，更是「驚為天人」。她說那不是流暢描述的程度而已，舉凡文字功力、鋪陳設計，都是專業作家的功力。此次拜讀她的「走向內在」一書，再次得到驗證。這本書表面看似遊記，實際卻更像是心靈筆記。自知沒有能耐長途步行的她很高興以閱讀的方式同行。

陳宥薰感謝介紹，直說不敢當。她說曾有許多人質疑她有如苦行僧般長途徒步跋涉，樂趣何在？她從大學時代便從雜誌上得知四國遍路這條路，也曾對健行者有此疑問。2014年卻忽然有如「被雷打到」，開啟了健行旅程。幾年走下來，她也自問為何要走？為看風景？自我挑戰？自我實現？交朋友？

她的答案是「為了回應遠方的召喚」。她分享她在過去幾年徒步走過的路徑，以讓參加者了解她的感受，包括日本四國串聯88座佛寺，以空海大師為信仰中心，長達1200公里的朝聖道「四國遍路」；以西班牙天主教堂Cathedral of Santiago de Compostela為終點，她走了北方、原始、葡萄牙三條路線的聖雅各朝聖道(Camino de Santiago/The Way of St. James)；途經美東14州，全長約3500公里的阿帕拉契步道(Appalachian Trail)，和貫穿美國西部荒野，南起加州與墨西哥邊界，北至華盛頓州與加拿大接壤處，全長約4260公里的太平洋岸山脊步道(Pacific Crescent Trail)。

她在這些旅程中，走過城市街巷、山林小徑、熾熱沙漠、渺無人跡的雪地、堅硬的火山熔岩、狂風吹嘯的巨石間，雖有挫折和挑戰，但每一次都更加認識自己，也向世界打開自己。她說徒步讓她學習專注當下，只要單純地走路吃睡就好。因徒步行囊必須精簡，同時磨練了她對「想要」和「需要」的取捨。無論是旅途的困難或途中的友誼，都值得擁抱、珍惜、放下。

她的書除了描述沿途所看的景色及所經歷的見聞和溫暖人情，也有實用的路徑介紹、行走準備和建議。她說長途徒步是會上癮的，即使重走一樣的路，心境和思路也不同。這種癮是心底一種隱隱騷動著的癢，她很高興能與大家分享這個癮頭。

陳宥薰分享徒步旅行所經的部分景色。(講座截圖)
陳宥薰分享徒步旅行所經的部分景色。(講座截圖)
北卡書友會、華府書友會、聖地亞哥作家協會邀請陳宥薰分享長途徒步旅程。(講座截圖)
北卡書友會、華府書友會、聖地亞哥作家協會邀請陳宥薰分享長途徒步旅程。(講座截圖)
陳宥薰四年間在歐、亞、美三大洲徒步的路徑。(講座截圖)
陳宥薰四年間在歐、亞、美三大洲徒步的路徑。(講座截圖)

步道 北卡 加州

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