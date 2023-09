陳宥薰走萬里路 分享徒步心靈筆記

陳宥薰分享徒步旅行所經的部分景色。(講座截圖)

北卡 書友會、華府書友會、聖地亞哥作家協會日前聯合舉辦線上講座,邀請徒步旅行達人陳宥薰(Josie Chen)以「走向內在的萬里之行」為題,分享她四年間在歐、亞、美三大洲徒步超過1萬公里的路程中,所經歷的實體挑戰和內在追尋。

北卡書友會會長王明心介紹,她曾在美東南區一大型活動中聽到陳宥薰的健行演說,非常敬佩她「千山我獨行」的氣魄和意志力。之後在臉書上看到她的文筆,更是「驚為天人」。她說那不是流暢描述的程度而已,舉凡文字功力、鋪陳設計,都是專業作家的功力。此次拜讀她的「走向內在」一書,再次得到驗證。這本書表面看似遊記,實際卻更像是心靈筆記。自知沒有能耐長途步行的她很高興以閱讀的方式同行。

陳宥薰感謝介紹,直說不敢當。她說曾有許多人質疑她有如苦行僧般長途徒步跋涉,樂趣何在?她從大學時代便從雜誌上得知四國遍路這條路,也曾對健行者有此疑問。2014年卻忽然有如「被雷打到」,開啟了健行旅程。幾年走下來,她也自問為何要走?為看風景?自我挑戰?自我實現?交朋友?

她的答案是「為了回應遠方的召喚」。她分享她在過去幾年徒步走過的路徑,以讓參加者了解她的感受,包括日本四國串聯88座佛寺,以空海大師為信仰中心,長達1200公里的朝聖道「四國遍路」;以西班牙天主教堂Cathedral of Santiago de Compostela為終點,她走了北方、原始、葡萄牙三條路線的聖雅各朝聖道(Camino de Santiago/The Way of St. James);途經美東14州,全長約3500公里的阿帕拉契步道 (Appalachian Trail),和貫穿美國西部荒野,南起加州 與墨西哥邊界,北至華盛頓州與加拿大接壤處,全長約4260公里的太平洋岸山脊步道(Pacific Crescent Trail)。

她在這些旅程中,走過城市街巷、山林小徑、熾熱沙漠、渺無人跡的雪地、堅硬的火山熔岩、狂風吹嘯的巨石間,雖有挫折和挑戰,但每一次都更加認識自己,也向世界打開自己。她說徒步讓她學習專注當下,只要單純地走路吃睡就好。因徒步行囊必須精簡,同時磨練了她對「想要」和「需要」的取捨。無論是旅途的困難或途中的友誼,都值得擁抱、珍惜、放下。