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安全考量 北卡洛麗取消今年聖誕遊行

記者王明心／北卡羅來納州報導

去年一場致命意外，導致北卡洛麗市政府日前拒絕了「洛麗商人協會」(Raleigh Merchants Association)舉辦聖誕遊行的申請。市府表示，出於對遊行參與者和觀眾的安全謹慎考量，也是對死者布魯克斯(Hailey Brook)的尊重。

去年11歲的布魯克斯和她所屬的CC & Company舞蹈團團員在洛麗聖誕遊行中跳舞時，舞蹈團的花車突然剎車不靈，汽車失去控制加速前進。當時一些人趕快四散讓開，另一些人則衝向卡車，試圖阻止它撞向遊行隊伍，但悲劇仍然發生，布魯克斯當下被撞倒，經送醫仍不幸去世。

肇事者是20歲的格拉斯(Landen Christopher Glass)，據查他曾多次因汽車違章而被開罰單，包括四張汽車未接受檢查的罰單，還有其他排氣系統不當和沒有標識燈等罰單。

格拉斯最初被指控犯有機動車致人死亡、粗心魯莽駕駛、設備不當、不安全行動以及在遊行中攜帶槍支等輕罪。今年3月，大陪審團將他的指控提升為過失殺人重罪。

該市的聲明表示聖誕遊行是該市拉開年末節慶季節的傳統，也是認可小企業的重要方式，理解這個決定將會使大家失望，這對任何人來說都不是一個容易的決定。市府表示，將會舉辦其他聖誕活動，並尋找讓小型企業參與的機會。

北卡 槍支

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