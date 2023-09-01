韓汽車零件商Daesol Ausys設廠喬州西點

近年來，喬州的汽車製造業發展蓬勃。(喬州經發署臉書)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前宣布，韓國汽車零件製造商Daesol Ausys Georgia將在西點(West Point)建立新廠，預計在哈里斯郡(Harris)投資 7200萬元，並可望創造140多個工作。

西點也是起亞(Kia)和現代(Hyundai)裝配廠的所在地。

州長辦公室公告指出，Daesol Ausys是起亞、現代和通用汽車的主要供應商。

坎普在聲明中表示，喬州 的汽車工業雇用了超過5萬名勤奮的喬州人，並隨著電動汽供應商選擇該州各地投資設廠，該行業將持續增長。

新宣布的西點工廠將著重於生產車後行李箱的箱板和箱蓋。Daesol Ausys專注於設計和製造電動車 內飾零件和配件。

州長辦公室表示，與2021年相比，2023財年汽車行業創造的就業機會增長了324%，這歸功於該州的商業環境以及為追求電動車「整體供應鏈」所做的努力。

Daesol Ausys首席執行長Min Ho Kwon表示，對喬州西北部哈里斯郡商業園的投資計畫感到非常興奮，期待繼續與喬州和哈郡合作。

西點的Daesol工廠預計將於2024年12月開始營運，將招聘生產、採購、質量控制、維護、人力資源和管理方面的職位空缺。

近幾個月來，多家與汽車行業有聯繫的韓國製造公司宣布在喬州的投資計畫，其中包括電動車零件製造商NVH Korea和汽車供應商Hanon Systems。