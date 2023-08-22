挑戰公校選書 喬州福賽斯郡成熱點

2020年來，全美各地保守派希望阻止學童們閱讀其認為令人反感的性、性別、種族和宗教主題的書籍。喬治亞州亞特蘭大郊區的福賽斯郡(Forsyth)，則是近期此爭議的熱點。(美聯社)

自2020年以來，全美各地挑戰學校選書案件激增，部分原因是學童們在公校閱讀和討論的內容遭到保守派強烈抵制。它們希望阻止學童們閱讀其認為令人反感的性、性別、種族和宗教主題的書籍。根據促進言論自由的組織美國筆會(PEN America)統計，從2021年7月到2022年12月，全美共有4000本書被禁。而在喬治亞州亞特蘭大郊區的福賽斯郡(Forsyth)，則是近期此爭議的熱點。

(Allison Strickland)斯特里克蘭是西福賽斯高中(West Forsyth High)的學生家長，她在3月份提出投訴，抱怨四本書中「露骨的色情」。她當時正在與熊媽媽(Mama Bears)合作，這是一個招募圖書挑戰者的組織。

斯特里克蘭針對的是四本小說：E.R. Frank的《一毛錢》(Dime)，講述一女孩被引誘賣淫；Ellen Hopkins的《傾斜》(Tilt)講述了17歲女孩懷孕及16歲男孩愛上一名愛滋病男孩的故事；《完美》(Perfect)是Hopkins的另一本關於青少年面臨不切實際期望的書；Margaret Atwood的《羚羊與秧雞》(Oryx and Crake)講述了一場導致大多數人類死亡的瘟疫。

斯特里克蘭對校董會表示，這些書「涉及兒童賣淫、強姦、戀童癖、獸交、雞姦、吸毒和酗酒」，沒有任何教育意義。

其他人持不同意見。T. J. McKinney是福賽斯一中學即將離職的老師。她說，學生們需要在書中看到人物的掙扎，保護較年長的學生不受書中的粗俗或性行為毫無意義。「這些書並非向孩子們介紹性。在高中，許多學生已經有性行為。他們並非是從書本上學到這一點的。」

西福賽斯高中的校長按照法律要求檢查書籍，爾後得出結論，這四本書應保留在架上。斯特里克蘭隨後向校董會提出上訴。

該學區 督學比爾登(Jeff Bearden)支持西福賽斯高中校長的建議。但法律要求校董會做出決定。

6月，校董會要求學生閱讀這四本書前須有家長批准。這一妥協讓許多人感到不滿。

「校董會成員，你們真的要在戀童癖問題上妥協嗎？」熊媽媽領袖馬丁(Cindy Martin)問道。「如果答案是肯定的，那麼接下來你們會在什麼方面妥協？」

另一派也不滿。「我認為這是一種損失，」麥金尼在會後說道。「學生仍然沒有選擇自己書籍的權利。」

而美國筆會主任米漢(Kasey Meehan)表示，一些學校甚至在家長提出禁書要求前就先自行撤走。根據美聯社獲得的文件顯示，當斯特里克蘭針對其高中提出選書質疑前，另一高中的圖書管理員便主動將其中兩本書「刪除」。

福賽斯郡是一個快速發展的郊區，擁有5萬4000名學生。此地曾是農村地區，1912年，白人暴民恐嚇少數非裔離開該地。但近年的發展使該地湧進受過良好教育、富裕且多元化的居民。去年，該郡學生中只有47%是白人和非西班牙裔。

不過，當地對保守派仍有很高的支持率。人們對2021年該學區的多樣性、公平性和包容性計畫(DEI)進行了攻擊。激動情緒演變成了選書抗議活動。2022年初，官員們決定從圖書館 撤走八本書。最終，除了George M. Johnson的酷兒成長回憶錄《所有男孩都不是藍色的》(All Boys Aren't Blue)之外，其他七本都重回架上。

反對者則組織起來反對禁書令。高中生Shivi Mehta表示，她希望圖書館選書「保持完整」。「我不想只因為政客說我不應該看，我就無法閱讀或接觸這類書籍。」

聯邦教育部 在5月警告，稱福賽斯學區排除了有關非白人或異性戀者的選書，可能創造一個有害的環境，違反聯邦法律中反對的種族和性別歧視，「導致學生恐懼增加並導致可能的騷擾」。

針對該投訴福賽斯郡學區同意和解，解釋書籍下架過程，並提供「支持措施」並就可能有此困擾的學生進行調查。

雖然如此，選書爭議的戰鬥可能仍尚未結束。

「我認為禁止或限制圖書的勢頭不會很快消失，」Mehta說。