我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

挑戰公校選書 喬州福賽斯郡成熱點

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
2020年來，全美各地保守派希望阻止學童們閱讀其認為令人反感的性、性別、種族和宗教主題的書籍。喬治亞州亞特蘭大郊區的福賽斯郡(Forsyth)，則是近期此爭議的熱點。(美聯社)
2020年來，全美各地保守派希望阻止學童們閱讀其認為令人反感的性、性別、種族和宗教主題的書籍。喬治亞州亞特蘭大郊區的福賽斯郡(Forsyth)，則是近期此爭議的熱點。(美聯社)

自2020年以來，全美各地挑戰學校選書案件激增，部分原因是學童們在公校閱讀和討論的內容遭到保守派強烈抵制。它們希望阻止學童們閱讀其認為令人反感的性、性別、種族和宗教主題的書籍。根據促進言論自由的組織美國筆會(PEN America)統計，從2021年7月到2022年12月，全美共有4000本書被禁。而在喬治亞州亞特蘭大郊區的福賽斯郡(Forsyth)，則是近期此爭議的熱點。

(Allison Strickland)斯特里克蘭是西福賽斯高中(West Forsyth High)的學生家長，她在3月份提出投訴，抱怨四本書中「露骨的色情」。她當時正在與熊媽媽(Mama Bears)合作，這是一個招募圖書挑戰者的組織。

斯特里克蘭針對的是四本小說：E.R. Frank的《一毛錢》(Dime)，講述一女孩被引誘賣淫；Ellen Hopkins的《傾斜》(Tilt)講述了17歲女孩懷孕及16歲男孩愛上一名愛滋病男孩的故事；《完美》(Perfect)是Hopkins的另一本關於青少年面臨不切實際期望的書；Margaret Atwood的《羚羊與秧雞》(Oryx and Crake)講述了一場導致大多數人類死亡的瘟疫。

斯特里克蘭對校董會表示，這些書「涉及兒童賣淫、強姦、戀童癖、獸交、雞姦、吸毒和酗酒」，沒有任何教育意義。

其他人持不同意見。T. J. McKinney是福賽斯一中學即將離職的老師。她說，學生們需要在書中看到人物的掙扎，保護較年長的學生不受書中的粗俗或性行為毫無意義。「這些書並非向孩子們介紹性。在高中，許多學生已經有性行為。他們並非是從書本上學到這一點的。」

西福賽斯高中的校長按照法律要求檢查書籍，爾後得出結論，這四本書應保留在架上。斯特里克蘭隨後向校董會提出上訴。

學區督學比爾登(Jeff Bearden)支持西福賽斯高中校長的建議。但法律要求校董會做出決定。

6月，校董會要求學生閱讀這四本書前須有家長批准。這一妥協讓許多人感到不滿。

「校董會成員，你們真的要在戀童癖問題上妥協嗎？」熊媽媽領袖馬丁(Cindy Martin)問道。「如果答案是肯定的，那麼接下來你們會在什麼方面妥協？」

另一派也不滿。「我認為這是一種損失，」麥金尼在會後說道。「學生仍然沒有選擇自己書籍的權利。」

而美國筆會主任米漢(Kasey Meehan)表示，一些學校甚至在家長提出禁書要求前就先自行撤走。根據美聯社獲得的文件顯示，當斯特里克蘭針對其高中提出選書質疑前，另一高中的圖書管理員便主動將其中兩本書「刪除」。

福賽斯郡是一個快速發展的郊區，擁有5萬4000名學生。此地曾是農村地區，1912年，白人暴民恐嚇少數非裔離開該地。但近年的發展使該地湧進受過良好教育、富裕且多元化的居民。去年，該郡學生中只有47%是白人和非西班牙裔。

不過，當地對保守派仍有很高的支持率。人們對2021年該學區的多樣性、公平性和包容性計畫(DEI)進行了攻擊。激動情緒演變成了選書抗議活動。2022年初，官員們決定從圖書館撤走八本書。最終，除了George M. Johnson的酷兒成長回憶錄《所有男孩都不是藍色的》(All Boys Aren't Blue)之外，其他七本都重回架上。

反對者則組織起來反對禁書令。高中生Shivi Mehta表示，她希望圖書館選書「保持完整」。「我不想只因為政客說我不應該看，我就無法閱讀或接觸這類書籍。」

聯邦教育部在5月警告，稱福賽斯學區排除了有關非白人或異性戀者的選書，可能創造一個有害的環境，違反聯邦法律中反對的種族和性別歧視，「導致學生恐懼增加並導致可能的騷擾」。

針對該投訴福賽斯郡學區同意和解，解釋書籍下架過程，並提供「支持措施」並就可能有此困擾的學生進行調查。

雖然如此，選書爭議的戰鬥可能仍尚未結束。

「我認為禁止或限制圖書的勢頭不會很快消失，」Mehta說。

學區 教育部 圖書館

上一則

前賓州第一夫人凱西91歲辭世 拜登親弔唁

下一則

新州天主教學校解雇未婚孕師 法院判合法

延伸閱讀

維州2公校公布露骨敏感書單 馬州州長著作被列其中

維州2公校公布露骨敏感書單 馬州州長著作被列其中
紐約校車司機或罷工 恐影響15萬公校生

紐約校車司機或罷工 恐影響15萬公校生
紐約州公校假期仍無春節 華人憤怒 不排除發動抗議

紐約州公校假期仍無春節 華人憤怒 不排除發動抗議
缺老師…明州公校提供1萬元獎金求才 德州培訓大學生有薪實習

缺老師…明州公校提供1萬元獎金求才 德州培訓大學生有薪實習

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬