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法寶寺將開設秋季禪修班及法會 有英文、成人和兒童班 學費全免 歡迎共修提升心靈素養

亞特蘭大訊
法寶寺禪修班學費全免，歡迎報名參加。(法寶寺提供)
法寶寺禪修班學費全免，歡迎報名參加。(法寶寺提供)

中台禪寺亞特蘭大分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)將於2023年秋季舉辦第三十五期禪修班，並同步舉行禮佛拜懺等法會共修活動，無論參與者的信仰和修行程度，皆受邀參加。此次禪修班學費全免，為期數周的深度修行體驗旨在協助參與者提升內心的靈修素養。

法寶寺表示，禪修班分為英文初級、中文初級和兒童三個班別，每個班別共有20堂課，學費全免：

1.英文初級禪修班：開班時間2023年9月21日(周四)起，共20堂課，上課時間每週四晚間7:00 - 9:00。

2.中文初級禪修班：開班時間：2023年9月23日(周六)起，共20堂課，上課時間每週六下午2:00 - 4:00。

3.兒童禪修班：適合5至12歲孩童，開班時間2023年9月24日(周日)起，共20堂課，上課時間每週日上午10:00 - 11:30。

4.一支香靜坐共修：2023年9月24日起(法會除外)，每週日上午10:00 - 11:00。

邀請社區民眾共同學習佛法，體驗禪修的益處。此外，法寶寺還將定期舉行禮佛拜懺等法會活動，讓大眾有機會參與佛教儀軌，增進福慧。

法寶寺是中台禪寺在美國的分院之一，位於亞特蘭大市東北部的Henderson Mill路上。法寶寺的宗旨是弘揚正信正法，服務社區大眾，提供一個清淨寧靜的環境，讓人們可以學習佛法，修習禪定，淨化心靈。法寶寺的師父們都是受過嚴格訓練和教育的正規出家僧人，他們以慈悲智慧為本，以教授佛法和指導禪修為務，希望能幫助眾生解除苦難，得到安樂。

有興趣參加禪修班或法會活動的人士，可以親自來寺詢問報名，或者在線上填寫報名表。法寶寺的聯絡方式如下：地址：2550 Henderson Mill Rd., NE, Atlanta, GA 30345，電話：（770）939-5008，電郵：[email protected]，網址：https://dharmajewel.us/。

兒童禪修班適合5至12歲孩童參與。(法寶寺提供)
兒童禪修班適合5至12歲孩童參與。(法寶寺提供)

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