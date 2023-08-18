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世華亞城分會 張菊芬接任會長

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞城世華分會新任理監事宣誓就職。右五起為第二屆會長邱婷蘭、第三屆會長劉秀皇、第四屆會長張菊芬，以及世華副總會長白越珠。(記者林昱瑄／攝影)
亞城世華分會新任理監事宣誓就職。右五起為第二屆會長邱婷蘭、第三屆會長劉秀皇、第四屆會長張菊芬，以及世華副總會長白越珠。(記者林昱瑄／攝影)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會日前於瓊斯溪市(Johns Creek)的Country Club of the South舉行會長交接典禮暨理監事就職晚宴，會中由第三屆會長劉秀皇將印信交給新任會長張菊芬。

張菊芬表示，她將以「菊簇齊芬，薪傳世華」為核心，「美益善。世華風—亞城鳳姿冠群芳」為主軸，創造人生的價值。

她將透過藝術文化活動來促進會員間的交流與情誼；與世華總會一同努力，將亞城分會打造成學習型組織，舉辦多元化的商業講座；並關注會員和社區服務，致力於回饋社會，幫助人群；也會加強分會與社去的聯繫，增加與主流社會的互動，提升台灣的能見度。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，世華亞城分會過去幾年來，協助政府推廣政策並提升台灣能見度，企盼未來繼續與僑界與主流社會建立緊密聯繫，展開深入的交流與合作。

當天，亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉代表僑委會委員長徐佳青頒發感謝狀予劉秀皇，也頒贈賀函給張菊芬。喬治亞州前財長、現任喬州學生財務委員會主席Lynne Riley則代表州長坎普(Brian Kemp)致贈表彰函給張菊芬。

世華總會副總會長白越珠代表總會獻上祝福，她隨後帶領了第四屆理監事宣誓就職。

其他的與會嘉賓還包括海地駐亞特蘭大總領事Midsuka Darius Petit、州議員歐曉瑜(Michelle Au)、底克甫郡(DeKalb)警長Melody Maddox、瓊斯溪市市長John Bradberry及市議員Erin Elwood、Larry DiBiase、Stacy Skinner和Bob Erramilli、以及世華國際監事李艷翠，大紐約分會會長吳思瑩，奧蘭多分會理事蔡麗麗，奧蘭多分會理事夏鵬翎等。

新上任會長張菊芬(左二)、夫婿浦立偉(右二)及兩個兒子。(記者林昱瑄／攝影)
新上任會長張菊芬(左二)、夫婿浦立偉(右二)及兩個兒子。(記者林昱瑄／攝影)
喬州州眾議員歐曉瑜(Michelle Au，左)頒發獎牌給新任會長張菊芬和浦立偉...
喬州州眾議員歐曉瑜(Michelle Au，左)頒發獎牌給新任會長張菊芬和浦立偉夫婿，表揚他們對音樂教育的貢獻。(記者林昱瑄／攝影)
在世華副總會長白越珠(左二)的主持、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(右二...
在世華副總會長白越珠(左二)的主持、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(右二)的見證下，劉秀皇(左一)將印信交予張菊芬。(記者林昱瑄／攝影)
與會的世華理監事、會員以及嘉賓們。(記者林昱瑄／攝影)
與會的世華理監事、會員以及嘉賓們。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉(中)代表僑委會頒發感謝狀予劉秀皇(左)及賀函予張菊芬...
亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉(中)代表僑委會頒發感謝狀予劉秀皇(左)及賀函予張菊芬。(記者林昱瑄／攝影)
右起世華亞城分會新任會長張菊芬、世華副總會長白越珠、以及亞城分會卸任會長劉秀皇。...
右起世華亞城分會新任會長張菊芬、世華副總會長白越珠、以及亞城分會卸任會長劉秀皇。(記者林昱瑄／攝影)
張菊芬(右一)頒發榮譽顧問聘書。(記者林昱瑄／攝影)
張菊芬(右一)頒發榮譽顧問聘書。(記者林昱瑄／攝影)
喬治亞州前財長、現任喬州學生財務委員會主席Lynne Riley(左)代表州長坎...
喬治亞州前財長、現任喬州學生財務委員會主席Lynne Riley(左)代表州長坎普(Brian Kemp)頒發新表彰函予新會長張菊芬。(記者林昱瑄／攝影)

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