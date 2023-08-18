世華亞城分會 張菊芬接任會長

亞城世華分會新任理監事宣誓就職。右五起為第二屆會長邱婷蘭、第三屆會長劉秀皇、第四屆會長張菊芬，以及世華副總會長白越珠。(記者林昱瑄／攝影)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大 分會日前於瓊斯溪市(Johns Creek)的Country Club of the South舉行會長交接典禮暨理監事就職晚宴，會中由第三屆會長劉秀皇將印信交給新任會長張菊芬。

張菊芬表示，她將以「菊簇齊芬，薪傳世華」為核心，「美益善。世華風—亞城鳳姿冠群芳」為主軸，創造人生的價值。

她將透過藝術文化活動來促進會員間的交流與情誼；與世華總會一同努力，將亞城分會打造成學習型組織，舉辦多元化的商業講座；並關注會員和社區服務，致力於回饋社會，幫助人群；也會加強分會與社去的聯繫，增加與主流社會的互動，提升台灣的能見度。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，世華亞城分會過去幾年來，協助政府推廣政策並提升台灣能見度，企盼未來繼續與僑界與主流社會建立緊密聯繫，展開深入的交流與合作。

當天，亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉代表僑委會委員長徐佳青頒發感謝狀予劉秀皇，也頒贈賀函給張菊芬。喬治亞州 前財長、現任喬州 學生財務委員會主席Lynne Riley則代表州長坎普(Brian Kemp)致贈表彰函給張菊芬。

世華總會副總會長白越珠代表總會獻上祝福，她隨後帶領了第四屆理監事宣誓就職。