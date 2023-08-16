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無標籤黨 列北卡官方政黨

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡選委會13日公布，「無標籤黨」(No Labels Party)成為北卡的官方政黨。(美聯社)
北卡選委會13日公布，「無標籤黨」(No Labels Party)成為北卡的官方政黨。(美聯社)

北卡選舉委員會13日公布，選委會以4比1票通過「無標籤黨」(No Labels Party)為北卡的官方政黨，北卡也成為美國第10個承認該黨的州。北卡前州長麥克羅伊(Pat McCrory)是無標籤黨的副主席之一。

投票通過意味著現在選民在登記投票或更新登記時，可以登記為民主黨、共和黨、綠黨、自由黨、或無標籤黨，也可以登記為無黨派。

州選委會表示，北卡收到1萬4837個登記選民支持無標籤黨成為政黨的有效簽名，比所需的1萬3865個簽名多了932個。這些簽名都經收集簽名的郡選委會縣核實。無標籤黨還收到了來自三個國會選區至少200個簽名，符合新黨創建的要求。

目前登記在不同政黨或無黨派的選民如果要換黨，可以將其從屬關係轉為無標籤黨。州委員會正在更新選民登記表，以包括「無標籤黨」的選項。在此之前，選民可以通過選「其他」後，在選民登記申請的「政黨關係」(Political Party Affiliation)部分寫上「無標籤」(No Labels)來進行黨派登記。

根據該黨官網，其信念是關心國家，勝過配合任何政黨的要求；政治領導人須傾聽大多數美國人的意見，而不是極左和極右極端分子的意見；憲法第一修正案賦予表達意見的權利，慶幸生活在一個可公開反對他人的國家；美國並不完美，但堅持對美國理想的熱愛，事情一定能變得更好；尊重政治觀點不同的人，找到共同點，推動國家前進；支持並感謝美國軍隊。

該黨創會主席是前民主黨國會議員、2000年美國總統選舉中民主黨副總統候選人李伯曼(Joe Lieberman)。北卡前共和黨州長麥克羅伊(Pat McCrory)是副主席之一。他在接受電視台NBC採訪時表示，現在兩黨都沒有向著大多數美國人民說話。該黨官網說如果兩個主要政黨在2024年的總統大選中沒有推出大多數人民想要的候選人，他們將制定一項「保險計畫」(insurance plan)出來競選美國總統。

前北卡州長麥克羅伊(Pat McCrory)是無標籤黨副主席之一。(Pat Mc...
前北卡州長麥克羅伊(Pat McCrory)是無標籤黨副主席之一。(Pat McCrory臉書)
北卡選舉委員會投票通過「無標籤黨」(No Labels Party)為北卡的官方...
北卡選舉委員會投票通過「無標籤黨」(No Labels Party)為北卡的官方政黨。(選委會官網)

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