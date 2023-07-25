喬州最高院拒居民上訴 有利Rivian稅收減免

喬州最高法院近日的裁決，為Rivian喬州廠恢復數億元的稅收減免鋪平道路。圖為喬州州長坎普(Brian Kemp)在去年底Rivian宣布建廠時與該廠電動車合影。(美聯社)

電動車 製造商Rivian在喬治亞州 建廠一案日前獲得了巨大突破。儘管先前遭到居民及環保團體反對，喬州 最高法院日前拒絕審理一項當地居民上訴，該上訴質疑Rivian喬州新車廠預期取得財產稅減免的合法性。

喬州最高法院表示，將維持上訴法院有利於州政府和建廠當地聯合開發局(JDA)的裁決，此舉將為Rivian恢復數億元的稅收減免鋪平道路。

Rivian於2021年12月首次宣布計畫在喬州建設占地2000畝、耗資50億元的大型電動車工廠。

一旦全面投入運營，該廠每年將能夠生產多達40萬輛電動車。相比之下，其位於伊利諾伊州Normal的工廠每年的最大生產能力僅為15萬輛電動車。

當時Rivian表示預計新廠要在去年夏天開始施工，並於2024年開始生產。

然而由於該廠面臨了相當多的反對聲浪，迄今尚未動工。五名居住於廠址附近的居民，對賈斯柏郡(Jasper)、摩根郡(Morgan)、牛頓郡(Newton)和沃爾頓郡(Walton)的聯合開發局(JDA)及其他開始整地(grading)的公司提出告訴。

在此之前，反對Rivian的團體組織了摩根郡土地、天空和水資源保護組織的七名成員，對向該車商提供當地財產稅激勵措施的各個方面提出了質疑。

摩根郡法官去年9月站在Rivian反對派一邊，拒絕了該公司約7億元的地方財產稅減免，這是其總值逾15億元激勵計畫的核心部分，該計畫包括稅收減免、補助金、免費土地和基礎設施。

Rivian的激勵計畫是喬州史上第二大規模，僅次於現代汽車集團為其位於布萊恩郡(Bryan)斥資55億元、占地3000畝的電動汽車裝配廠所提供的18億元類似福利。

今年4月時，一個法官小組就Rivian大部分激勵方案法律爭議中五個方面的四個，做出了有利於JDA和喬州的裁決。

儘管破土儀式尚未舉行，但該地點目前正在進行整地。Rivian目前預計將於2026年開始生產其下一代R2系列產品。

喬州經濟發展署專員威爾遜(Pat Wilson)表示，Rivian喬州工廠預計將雇用7500名工人，同時刺激數千個供應商和相關工作崗位。

Rivian最近打破了分析師的預期，第二季交付了1萬2640輛電動車，產量接近1萬4000輛。