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炎炎夏日 汽車半路拋錨怎麼辦？

作者專業保險經紀人Grace Hong Lu
作者為專業保險經紀人Grace Hong Lu。
作者為專業保險經紀人Grace Hong Lu。

大家好！我是Grace Hong Lu，也是大家熟知的高妹、美國家庭保險(American Family Life Insurance，簡稱AMFAM)Hong Lu保險事務所負責人。最近有位朋友在下午3時頂著華氏近百度的高溫打電話向我求救，說她的車子拋錨在路上怎麼辦呢？！我立即提供她美國家庭保險全天候道路緊急救援(Emergency Roadside Assistance)電話：1-800-MYAMFAM (1-800-692-6326)，免費拖車服務，馬上幫她解決了「熱爆」的問題。

許多朋友都會在冬季時為汽車作準備，以應付天雨路滑及雪季，卻很少人會記得在夏季時也得妥善保養車輛的重要性，特別是現在天氣一天比一天炎熱，更得為自己的愛車做好天氣準備。夏季保養車輛時，一定要考慮到輪胎、電池和空調，以下是夏日汽車保養小竅門包括：

•定期檢查車胎的氣壓，以防止因高溫令車胎氣壓上升而引發的爆胎。

•檢查汽車電池，因為它們在炎熱的天氣下更容易被耗盡。

•定期更換汽車機油，以降低機油的粘度。高粘度的機油會損壞車輛。

美國家庭保險深刻了解行車時遇到車子拋錨的痛苦與焦慮，提供了以下緊急道路救援保險：

‧拖車服務：如果您的車輛無法運行或被困在道路上或停車場中，道路救援將支付拖車費用，將車輛拖至最近的修車店或車庫進行維修。

‧電池啟動：電池沒電了嗎？我們將派人前來幫您啟動車輛，讓您能夠上路行駛。

‧輪胎服務：如果您需要修補或更換輪胎，我們的保障將派遣服務人員幫助您安全上路。此服務不包括修補或更換輪胎的費用，僅包括人工費用。

‧加油和送油：汽車沒有油了怎麼辦？我們將為您的車輛送油，讓您能夠到達目的地。此服務不包括燃料費用。

‧可靠的鎖匠：把鑰匙鎖在車裡了嗎？我們都曾經有過這樣的經歷！緊急道路服務將支付派鎖匠來幫助您。此服務可以讓您重新進入車內，但不包括更換鎖匠或鑰匙的費用（如果有必要）。

‧道路修理：我們將在故障位置退還您最多一小時的機械工時費用，以使您的車輛重新運行；如果該服務無法到達拋錨所在地，我們將派遣拖車服務。

另外，除了打1-800-692-6326電話以外，美國家庭保險還有功能齊全的應用軟件MyAMFAM APP，大家可上網：https://www.amfam.com/resources/myamfam下載，可隨時隨地得保障您的需要，還可快速獲得保險證明，及快速註冊自動付款。

今年初開業的Hong Lu保險事務所，由於獲得廣大華人的信賴與支持，不僅獲得最佳新人獎，還連連贏得每月最佳事務所。因著業務快速擴張，特別公開誠聘保險經紀業務員。這項職務的待遇優越，提供專業知識培訓與考照，要求中英文說寫與基礎電腦文書及考保險執照能力。希望大家能一起創造理想事業，成就自我，決勝未來。簡歷電郵至：[email protected]

想要擁有一份量身打造的保單？想聽聽專業又貼心的保險經紀人的建議？又或者想成為高妹的工作小伙伴？可聯繫Grace Hong Lu保險事務所辦公室電話：678-259-0038，手機：678-557-1880，微信號：Graceluhong，電郵 [email protected]，公司地址：260 Prospect Place, Alpharetta, GA 30005。

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