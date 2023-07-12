北卡凱瑞193歲粉紅屋 安妮女王風格吸睛

粉紅屋俯瞰圖。(粉紅屋臉書)

北卡 凱瑞市中心一棟屋齡193歲的房子，因近日賣給一律師事務所的消息傳出，再度引人對歷史老屋的緬懷和古蹟 保存的關注。

走在凱瑞市中心的學院街(Academy Street)上，目光很難不被這間粉紅屋子吸引。這是凱瑞國家歷史古蹟中最精美、最完整、保存最完好的安妮女王風格(Queen Anne style)建築典範，反映了當時流行的建築品味。

屋主顯然明白這棟房子的吸引力，特地在門口設置一個粉紅色信箱，上面寫著「粉紅屋郵箱」、「好奇嗎？打開我」。

打開後，信箱門背面有幾行粉紅字，請遊客在Instagram上分享。信箱裡面放著一本粉紅色留言簿，和一份粉紅色通告，上述：「親愛的鄰居和朋友們，很高興為你提供粉紅屋郵箱。請寫下你的希望、夢想、和渴望。想寫多少就寫多少。老朋友可以來寫下一段回憶，新朋友也可用這個久已失傳的通信藝術創造回憶。當你在忙碌一天中停下來寫個便條時，會感受到一份平靜」。

粉紅屋所傳遞的古老情感交流方式與它的歷史相輝映。根據凱瑞市府官網，這棟蓋於1830年的房子因第一任屋主蓋斯(Harrison P. Guess)而被稱為Guess House。蓋斯是當時的鐵路局隊長，於1880年向凱瑞創始人Frank Page買下土地，於1830年建成。據說最初是一棟兩層的「工」字型樓，裝飾著希臘復興風格細節。

當地浸信會牧師懷特(John White)於1896年從蓋斯手中買下這棟房子，改造成安妮女王風格的建築，並增加一座三層塔樓、一扇前凸窗，以便他撰寫講道稿時可以俯瞰城鎮。此屋在19世紀和20世紀陸續經歷幾位屋主。Carroll和Sheila Ogle於1997年購買該房產後，進行了一些修復。他們的努力得到古蹟保護組織頒發Anthemion獎。Ogle先生於2014年去世，Ogle太太以此屋為第一人稱，寫了一本愛情小說「粉紅屋」(The Pink House)。