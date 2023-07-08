Suwanee木曾屋Kisoya大啖日料 不收小費 休閒自助式 日本拉麵 烏冬麵 炸豬排 便宜又可獲贈棉花糖

Kisoya木曾屋可以吃到韓式泡菜拉麵。

亞特蘭大工商組

索取高額小費已成了公憤，最近有調查顯示66%美國人對給小費抱持否定態度。如果想要在餐廳不受干擾、休閒輕鬆地品味美食，又不用給小費，不妨到Suwanee Assi Plaza的日式木曾屋拉麵館Kisoya，點一碗地道的日本 拉麵、烏龍麵、咖哩飯，再咔滋咔滋啃一塊香酥炸豬排吧！無論是在寒冷的冬天還是炎熱的夏天，這兒的拉麵都是令人心馳神往的料理選擇。

這在內裝清爽光亮的環境中，快樂、輕鬆又無負擔地偷得浮生半日閒。更好的是，在各店家藉由小費等隱藏費用暗地漲價時，Kisoya採取快速休閒的自助服務系統，上門消費的食客們無須負擔小費。該餐廳還提供鬆軟甜蜜的棉花糖，讓食客人免費索取。

Kisoya位於Suwanee Assi Plaza到底左邊的拐角。由日裔 先生與韓裔 太太攜手開立的專營炸豬排、烏冬麵和拉麵麵館。自開張以來，Kisoya每天吸引了大批食客上門

然而一碗好吃的拉麵，究竟是如何蘊藏深厚功底呢？一碗湯拉麵的基礎元素包含拉麵、湯底和配菜。湯拉麵的美味祕訣在於濃郁鮮香的豚骨湯頭，這高湯經過長時間的熬煮，豬骨中的骨髓和膠原蛋白慢慢釋放，讓每一口湯頭都充滿了濃郁的豬骨風味，讓人感受到舌尖上的滋味盛宴。而製作細緻的配料和擺盤則是錦上添花，更勾出勁道滑爽的拉麵吸引力。

據了解，拉麵經典湯底除了豚骨(豬骨湯)、味噌、鹽味和醬油這4種外，還有雞白湯、咖哩、蕃茄湯、牛骨湯等；常用配料則有滷蛋(或近年流行溏心蛋)、魚板、玉米筍、筍乾（Menma）、蔥花、豬肉片和當地時令蔬菜等。當然，若是再配上一塊Kisoya的招牌炸豬排，那更讓美味加分到了頂點。

這兒還可品嚐到甜不辣(黑輪)烏龍麵搭配章魚燒，這絕對是一道美味的組合。烏龍麵的彈牙口感與濃郁的湯頭，和甜不辣(黑輪)的美味十分契合。黑輪的外酥內嫩，搭配上烏龍麵的細緻滑嫩，彷彿是天作之合。加上章魚燒的獨特風味，帶有微焦的外皮和鮮嫩的章魚內餡，為整道料理增添了豐富的口感和層次感。這樣的搭配讓人一口接一口，享受著烏龍麵和黑輪的綿密口感，以及章魚燒的獨特風味，絕對是一道令人垂涎欲滴、美味無比的料理。

店東介紹Kisoya採用非常特別的panko日式麵包粉，這種麵包粉特別從韓國進口，它是用韓國牛奶麵包製成。這種麵包粉沒有明顯的味道，不會「鳩佔鵲巢」地強了食物本身的風頭，並且由於顆粒比較大，質地輕盈充滿空氣感，特別適合用於炸物，吸收的油比較少，烹調後能保持酥脆口感，讓Kisoya的豬排、炸蝦和炸雞等炸物菜餚，口感酥脆好吃。

Kisoya內部裝潢光潔明亮，採取快速休閒的自助服務系統，動線安排清晰。食客點餐時，還可以點選可樂、日本啤酒、清酒以及紅葡萄酒和白葡萄酒，不然也有高端過濾飲水機可以自己倒冰水和熱水喝。然後便可拿著呼叫顯示器，自行找餐桌等候用餐。

另外，Kisoya每天下午 4 時到6時都有歡樂時光(Happy Hour)。大家可以點選脆皮雞肉漢堡，只是這道受歡迎的漢堡限量僅在下午2時到5時供應。