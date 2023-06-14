北卡洛麗圖書館 中英文說幼兒故事

在降落傘遊戲中，學習以華語唸上、下、左、右、快、慢等字。(記者王明心／攝影)

記者王明心／北卡羅來納州 報導

北卡洛麗歐本林(Oberlin)日前在該館舉辦針對幼童的中英雙語故事時間，館方工作人員趙婉舒表示，雖然活動是亞太裔AAPI系列活動的一部分，但屆時如獲良好反應，不排除將來繼續舉辦的可能性。

當天由她和另一位圖書館 員Christine Lahoud，以及在該館實習的孫忻萌一起主持，分別用中英文就同一個材料講故事、唱歌、分享文化。兩位華人 圖書館員因著故事內容延伸講述中華文化，包括建築、擺設、習俗、美食等。

她們也帶小朋友用中英文唱兒歌、聽一本包含太極拳、燈籠、絲扇、燈籠、熊貓、烏龜、石獅等具有中華文化特色的故事書，延伸提及中國哲學、歷史故事、造紙發明。最後大家玩降落傘遊戲，從中學習以華語唸上、下、左、右、快、慢等字。