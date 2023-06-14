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北卡洛麗圖書館 中英文說幼兒故事

記者王明心／北卡羅來納州報導
在降落傘遊戲中，學習以華語唸上、下、左、右、快、慢等字。(記者王明心／攝影)
在降落傘遊戲中，學習以華語唸上、下、左、右、快、慢等字。(記者王明心／攝影)

記者王明心／北卡羅來納州報導

北卡洛麗歐本林(Oberlin)日前在該館舉辦針對幼童的中英雙語故事時間，館方工作人員趙婉舒表示，雖然活動是亞太裔AAPI系列活動的一部分，但屆時如獲良好反應，不排除將來繼續舉辦的可能性。

當天由她和另一位圖書館員Christine Lahoud，以及在該館實習的孫忻萌一起主持，分別用中英文就同一個材料講故事、唱歌、分享文化。兩位華人圖書館員因著故事內容延伸講述中華文化，包括建築、擺設、習俗、美食等。

她們也帶小朋友用中英文唱兒歌、聽一本包含太極拳、燈籠、絲扇、燈籠、熊貓、烏龜、石獅等具有中華文化特色的故事書，延伸提及中國哲學、歷史故事、造紙發明。最後大家玩降落傘遊戲，從中學習以華語唸上、下、左、右、快、慢等字。

趙婉舒感謝團隊在收集和選擇材料上的合作無間，在短短30分鐘內做到說、唱、聽、玩，活動非常成功。孫忻萌很高興自己能成為團隊的一員，看到大家的奉獻和熱情，很受鼓舞。她們都很希望維克郡的圖書館能繼續辦理中英雙語說故事時間，讓不同族裔的孩子們從好玩的活動中認識中華文化。

中英雙語講故事時間的教室以中國元素佈置。(記者王明心／攝影)
中英雙語講故事時間的教室以中國元素佈置。(記者王明心／攝影)
趙婉舒(前右起)、孫忻萌教大家唱簡易華語兒歌。(記者王明心／攝影)
趙婉舒(前右起)、孫忻萌教大家唱簡易華語兒歌。(記者王明心／攝影)
Christine Lahoud(前右起)、趙婉舒、孫忻萌用中英文帶著幼兒分鐘內...
Christine Lahoud(前右起)、趙婉舒、孫忻萌用中英文帶著幼兒分鐘內說、唱、聽、玩。(記者王明心／攝影)

圖書館 北卡羅來納州 華人

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