亞城台美學校華語文學習中心 揭牌

台美學校台灣華語文學習中心日前舉行揭牌儀式。中為中華民國僑委會委員長徐佳青。 (記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 台美學校暨台灣華語文學習中心日前舉行揭牌儀式，這是美東南轄區的第四所華語文學習中心。正在亞特蘭大訪問的中華民國 僑委會委員長徐佳青出席了儀式，她鼓勵主流朋友一起到中心學習華語。

台美學校台灣華語文中心校長鄒宏熙。(記者林昱瑄／攝影)

徐佳青感謝該校成立近30年來，教導許多第一代第二代移民，現在成立華語文中心正代表將華語文學習擴大到當地的主流人士。她說，華語文學習中心的三大特點：學生學習正體字，可以了解古典文學及文化；學生學習了正體字後，轉換成簡體字很容易；華語文中心除了語言之外，更著重於文化及傳承。

右起為台美學校校長鄒宏熙，僑委會委員長徐佳青，主任許淑美。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，該校是美東南區由台美人成立的華語文中心的第一所。他說，希望未來該校能與主流社區有著更多的合作，像是警察 、消防隊員等，都歡迎加入學習行列，他祝福該校校務蒸蒸日上。

當天參與儀式的來賓與委員長徐佳青(前排中)合影。前排右二為駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍，前排右四為台美學校台灣華語文中心校長鄒宏熙。(記者林昱瑄／攝影)

當天徐佳青並致贈該校「陶鑄群英」題字，慶賀華語文中心的成立。

徐佳青贈送題字「陶鑄群英」給台美學校台灣華語文中心。(記者林昱瑄／攝影)

該校校長鄒宏熙表示，新學期註冊日定於8月5日(周六)上午11時至下午3時；秋季班課程將於8月12日(周六)開始；華語文學習中心的成人班則將於8月26日(周六)開課。若在開課日前註冊者，將可享有10%的優惠。

中華民國僑委會委員長徐佳青與台美學校小朋友合影。(記者林昱瑄／攝影)

台美學校地址：3070 Corners North Ct, Norcross, GA 30071，網站：taiwaneseschoolofatlanta.com。若有疑問可致電：(770)446-6579，或電郵：[email protected]。