Guizhen Ji 保險代理處屢創佳績　服務獲認可 榮獲美國家庭保險公司AMFAM多項金獎獎項

Guizhen Ji開心展示獎牌。(GJ保險提供)

在今年春天美國家庭保險 公司American Family Insurance (AMFAM)年度授獎會上,Guizhen Ji (GJ)保險代理處榮獲公司所頒發的出租房,商業新保單量全州第一,商業金鑰匙獎和合作公司多項保單金獎等獎項。

在過去一年裡Guizhen Ji (GJ)保險代理處還多次得到地區月度最佳銷售獎,月度新保單總量獎,月度新保費總量獎及客人保持率等獎項。這些獎項是美國家庭保險公司對Guizhen Ji (GJ) 保險代理處在業界的卓越成績的肯定,同時也是顧客們以及廣大華人 群體對於Guizhen Ji (GJ) 保險代理處服務的認可。

GJ說:「這些榮譽來自於社區華人的鼎力相助,是對我們的信任,這會更加激勵我們努力為華人服務,造福社區華人。」 GJ有著10多年的保險行業從業經驗,並於2013年起加入美國家庭保險集團公司,成為其在亞特蘭大 地區的專業保險代理人。代理處熱情、熱忱、熱心,和專業高效的服務以及把客戶利益放在首位,為客戶著想的服務宗旨,讓她及她的團隊贏得了亞特蘭大華人群體的廣泛信賴。

美國家庭保險公司有90多年的歷史,在全美19個州提供汽車,房屋,出租房,人壽,商業險,勞工險和保護傘等險種。是美國500強企業之一。 American Family Insurance company 先後收購了The general, Homesite, Home gauge, Networked Insights, Ameriprise Auto & Home and Bold Penguin and The Main Street America Group等多家公司。

GJ表示,汽車及房屋保險的市場歷來競爭激烈,而在這樣的市場環境下AMFAM能站穩腳跟,並穩步提升其市場份額,自然是有其製勝的法寶。快速的理賠,極佳的客戶支持,以及全天候24/7的服務,為AMFAM贏得了極高的客戶滿意度,馳名業界。這幾年來,公司著力發展汽車及房屋保險業務,在保費額度、理賠速度以及客戶服務上下了大量工夫,而這也讓越來越多的客戶來AMFAM投保。 GJ介紹說,很多的新客戶都是從朋友或家人那裡聽到推薦,而打電話來諮詢並最終決定投保的。

她還表示,人壽保險是大家通常容易忽視但又極其重要的一個險種。事實上,一份好的人壽保險對一個家庭的重要性以及其帶來的保護遠比一輛車險更加重要百倍。人壽保險目的是用來保護家人的財產安全,為家人提供一份可靠的經濟保障。如果有房屋貸款,兒女就學開銷及有未成年子女,人壽保險是必須的。購買人壽保險是對家人的保護及厚愛。