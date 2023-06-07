亞城3民眾反警被捕 遭控詐欺

上周被捕的三人：(左起)Marlon Scott Kautz、Adele Maclean與Savannah D. Patterson。(底克甫郡警長辦公室)

記者林昱瑄／亞特蘭大 報導

日前有三名反對亞特蘭大公共安全培訓中心(暱稱為警察 城市，Cop City)的民眾遭到逮捕，罪名是詐欺和洗錢。喬治亞州的兩位民主黨聯邦參議員對此表示，很擔心言論自由因此受到了廣泛壓制。

39歲Marlon Scott Kautz和42歲Adele Maclean，與來自沙凡納(Savannah)的30歲Savannah D. Patterson都是亞特蘭大團結基金(Atlanta Solidarity Fund)的保釋基金組織者，因幫助籌集資金支持「停止警察城市」(Stop Cop City)運動而被捕。

亞特蘭大正義聯盟(Atlanta Justice Alliance)人士代表被捕三人宣讀聲明，表示他們是在家被警方破門而入的噪音驚醒。

「數十名攜帶攻擊性武器和裝備的警察包圍了我們在底克甫郡(DeKalb)的家，並威脅投擲閃光彈。我們只能和平投降，穿著睡衣就被帶進監獄。」

這三人在3日以每人1萬5000元的保釋金獲釋。培訓中心的反對者指責市府和州府官員進行突擊搜查，只是為了鎮壓異議者。

檢察官聲稱被告通過使用捐款支持「保衛亞特蘭大森林組織」(Defend the Atlanta Forest)來欺騙捐助者，他們引用了向另一個組織轉帳4萬8000元作為洗錢的證據。

然而，聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)和奧索夫(Jon Ossoff)表示，此次逮捕令人不安，尤其顯示了與抗議活動有關的言論自由受到了更廣泛的鎮壓。

「雖然我仍不了解所有細節，但作為一名長期從事司法工作的牧師，我對於上周針對亞特蘭大保釋基金組織者的武力展示，以及對他們提出的質疑感到憂心忡忡，」沃諾克4日推文表示。

「雖然案件事實尚不完全清楚，但檢方上周宣布，對涉嫌參與法律援助活動的喬州 人進行審查，」奧索夫也在推特上寫道。「當務之急是政府應處置對從事暴力的少數人，而非恐嚇或侵犯那些從事非暴力抗議和公民不服從民眾的憲法權利。」

州長坎普(Brian Kemp)稱保釋基金組織者是「協助和鼓勵國內恐怖主義的罪犯」，他日前發表聲明稱，「將追查犯罪組織的每一名成員。」

已經有19名反對「警察城市」的民眾，依喬州的國內恐怖主義法規受到指控。2017年，該法規從「傷害或殺死至少10人的行為」擴大到包括「通過恐嚇或脅迫(intimidation or coercion)以改變或脅迫政府政策的行為」。