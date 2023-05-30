喬州最富郡學區禁書令 或違反民權法

猶他州一LGBTQ維權機構人員與遭鹽湖城家長投訴的書籍合影。美國圖書館協會稱2022年全美共收到1200多項針對選書的挑戰，這是自該機構20年前開始保存數據以來最多的一年。(美聯社)

聯邦教育部 發現，亞特蘭大郊區一學區 決定從其圖書館下架一些書籍，可能造成「惡劣環境」(hostile environment)，違反了反對種族和性別歧視的聯邦法律。

教育部的民權辦公室(Office of Civil Rights)有權干預全美公立學區下架或禁止書籍，尤其是當禁令集中在包含LGBTQ +和非白人內容的書籍時。

針對此控訴，福賽斯郡(Forsyth)學區同意向學生解釋圖書移除過程，並為可能受到傷害的學生提供「支持措施」(supportive measures)。該郡也將在明年對初中和高中生進行的年度學校風氣調查(school climate survey)中包含此議題。

在這個擁有5萬4000名學生的學區對選書進行了數月的爭論之後，聯邦政府進行了干預。福賽斯郡是喬州最富裕的郡之一，是個快速發展的郊區，位於亞特蘭大市中心以北約30哩。

該郡於2022年1月移除了八本書，但在進一步考慮後重新允許其中七本上架。最後它只移除了George M. Johnson所寫，關於身為非裔同性戀成長經歷的All Boys Aren't Blue。

聯邦官員寫道，福賽斯郡在下架書籍方面並無太多錯誤，稱「該地區將其圖書篩選過程僅限制在色情材料上」，但官員稱問題在於學區如何在校董會會議上談論下架書籍。

民權辦公室稱，「校董會會議上的交流給人的印象是，書籍被篩選以排除多元作者和角色，包括LGBTQI+和非白人作者，這導致恐懼和可能的騷擾增加。」

這些被認為不合適的書籍是由一個保守的團體Mama Bears of Forsyth County所投訴。成員們在校董會會議上朗讀書中的露骨段落，直到校董會主席於2022年3月命令下架，並指出董事會政策禁止褻瀆言論。該組織成員爭辯說，如果這些書不適合在會議上朗讀，那麼它們也不適合兒童。

Mama Bears的主席馬丁(Cindy Martin)表示，學區與聯邦的和解，將使聯邦政府「繼續尋求方法，將其激進的議程滲透到公立學校」，並表示聯邦官員並未發現任何違法行為。

馬丁在電郵中寫道，「這是關於聯邦政府對我們的公校系統使用欺凌策略，向孩子灌輸LGBTQ意識形態。」

在共和黨主導的福賽斯郡發起挑戰書籍之前，保守派聲稱該區正在教授與種族相關的有害材料。爭議有時集中在各區努力將非白人學生納入曾經完全是白人集中的郡。1912年，白人暴民曾驅逐了該郡的所有黑人人口。

喬州只是選書挑戰較容易的州之一。美國圖書館協會(American Library Association)報告稱，2022年全美收到1200多項針對選書的挑戰，這是自該機構20年前開始保存數據以來最多的一年。

日前，包括作家、家長、出版商Penguin Random House和作家團體美國筆會(PEN America)控告佛州的埃斯坎比亞郡(Escambia)公校，稱儘管審查委員會建議保留，但該校校董會仍下架和限制某些書籍。