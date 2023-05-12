喬州設委員會 罷免拒維護法律檢察官

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前簽署了一項法案，將設立一個委員會，有權罷免「拒絕維護法律」(refuse to uphold the law)的地方檢察官 。

坎普辦公室在一份新聞稿中表示，「檢察官資格委員會」(Prosecuting Attorneys Qualifications Commission, PACQ)將作為全州地區檢察官和總檢察長的「重要監督機制」(a valuable oversight mechanism)。該委員會將確保這些官員履行其憲法和法定職責。

「勤奮的執法人員經常冒著生命危險調查、對抗和逮捕犯罪分子。他們常遇到拒絕維護法律的流氓或無能檢察官的抵抗，我不會因此袖手旁觀，」坎普說。「PACQ的創建將使檢察官免於受到脫離現實的政治驅使，讓他們可專責於實現其職責，並使社區更安全。」

該法規定，委員會可罷免或強制檢察官「非自願退休」(involuntary retirement)的幾個理由，包括在工作時故意行為不當、精神或身體無行為能力導致可能永久干擾職責、故意和持續不履行法定職責，以及涉及「道德敗壞」(moral turpitude)的犯罪。

另外，地區檢察官和副檢察長也可能因有損司法行政的行為，或者故意允許助理地區檢察官或助理檢察長實施任何以上列出的行為而被免職。

該委員會將於7月1日成立，並於10月1日開始受理對檢察官的投訴。

該法是全美一些共和黨人針對制約民主黨 和自由主義傾向的檢察官而採取的幾項努力舉措之一，他們指責這些檢察官對犯罪軟弱，拒絕起訴某些罪行。

喬州 民主黨則指責由共和黨控制的議會及州長坎普，試圖將其意志強加於民主黨所控制的地方區域。

一些觀察人士表示，該法可能會被用來對付富頓郡(Fulton)地方檢察官威利斯(Fani Willis)，她正考慮對前總統川普及其盟友提出試圖推翻該州2020年總統選舉結果的指控。

此法是在選民選出14名非白人地方檢察官之後推出，威利斯斥責此法是種族主義(racist)。

共和黨人則說，服務於雅典-克拉克郡(Athens-Clarke)和奧科尼郡(Oconee)的地方檢察官岡薩雷斯(Deborah Gonzalez)是該法的目標，因為她拒絕起訴與大麻有關的罪行。另外，在聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，七名喬州地方檢察官也承諾將不起訴與墮胎有關的罪行。

喬州並不是唯一一個當地官員採取行動試圖罷免其認為不履行職責檢察官的州。佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)去年8月將一名檢察官免職，原因是他簽署了一項法令，不起訴違反墮胎法的婦女和醫生，以及不起訴為未成年人尋求性別確認護理的家庭。