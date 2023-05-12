我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

喬州設委員會 罷免拒維護法律檢察官

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前簽署了一項法案，將設立一個委員會，有權罷免「拒絕維護法律」(refuse to uphold the law)的地方檢察官

坎普辦公室在一份新聞稿中表示，「檢察官資格委員會」(Prosecuting Attorneys Qualifications Commission, PACQ)將作為全州地區檢察官和總檢察長的「重要監督機制」(a valuable oversight mechanism)。該委員會將確保這些官員履行其憲法和法定職責。

「勤奮的執法人員經常冒著生命危險調查、對抗和逮捕犯罪分子。他們常遇到拒絕維護法律的流氓或無能檢察官的抵抗，我不會因此袖手旁觀，」坎普說。「PACQ的創建將使檢察官免於受到脫離現實的政治驅使，讓他們可專責於實現其職責，並使社區更安全。」

該法規定，委員會可罷免或強制檢察官「非自願退休」(involuntary retirement)的幾個理由，包括在工作時故意行為不當、精神或身體無行為能力導致可能永久干擾職責、故意和持續不履行法定職責，以及涉及「道德敗壞」(moral turpitude)的犯罪。

另外，地區檢察官和副檢察長也可能因有損司法行政的行為，或者故意允許助理地區檢察官或助理檢察長實施任何以上列出的行為而被免職。

該委員會將於7月1日成立，並於10月1日開始受理對檢察官的投訴。

該法是全美一些共和黨人針對制約民主黨和自由主義傾向的檢察官而採取的幾項努力舉措之一，他們指責這些檢察官對犯罪軟弱，拒絕起訴某些罪行。

喬州民主黨則指責由共和黨控制的議會及州長坎普，試圖將其意志強加於民主黨所控制的地方區域。

一些觀察人士表示，該法可能會被用來對付富頓郡(Fulton)地方檢察官威利斯(Fani Willis)，她正考慮對前總統川普及其盟友提出試圖推翻該州2020年總統選舉結果的指控。

此法是在選民選出14名非白人地方檢察官之後推出，威利斯斥責此法是種族主義(racist)。

共和黨人則說，服務於雅典-克拉克郡(Athens-Clarke)和奧科尼郡(Oconee)的地方檢察官岡薩雷斯(Deborah Gonzalez)是該法的目標，因為她拒絕起訴與大麻有關的罪行。另外，在聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，七名喬州地方檢察官也承諾將不起訴與墮胎有關的罪行。

喬州並不是唯一一個當地官員採取行動試圖罷免其認為不履行職責檢察官的州。佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)去年8月將一名檢察官免職，原因是他簽署了一項法令，不起訴違反墮胎法的婦女和醫生，以及不起訴為未成年人尋求性別確認護理的家庭。

檢察官 喬州 民主黨

上一則

賓州高中生延後到校 學生：有睡飽變更快樂

延伸閱讀

桑托斯被起訴 共和黨有「異」見 高層按兵不動 同僚要他辭職

桑托斯被起訴 共和黨有「異」見 高層按兵不動 同僚要他辭職
洛縣檢察長賈斯康 宣布競選連任

洛縣檢察長賈斯康 宣布競選連任
拜登抨擊共和黨要求聯邦削減開支 但透露讓步跡象

拜登抨擊共和黨要求聯邦削減開支 但透露讓步跡象
拜登家族遭控海外不法獲利數百萬 共和黨：證據確鑿

拜登家族遭控海外不法獲利數百萬 共和黨：證據確鑿
州務卿：喬州3/12總統初選日

州務卿：喬州3/12總統初選日
喬州自營健保市場平台 坎普簽署通過

喬州自營健保市場平台 坎普簽署通過

熱門新聞

華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

2023-05-04 02:15
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00
眾議員古登支持川普，使德州眾議員支持人數超過半數。(Lance Gooden)

共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州

2023-05-04 14:08
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

這一州砸3000萬補助家教 K-12年級皆可申請 每人1500元

2023-05-09 19:25
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效