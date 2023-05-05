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北卡議員、法官 鼓勵亞裔參與社區服務

記者李君蘭╱北卡羅來納州報導
APAPA成員、戲劇電影導演范伊立(前排左一)表示，華裔青少年也可以透過戲劇電影的表演訓練，增强自信心、領導力、以及公眾演講的表達能力。(記者李君蘭／攝影)
APAPA成員、戲劇電影導演范伊立(前排左一)表示，華裔青少年也可以透過戲劇電影的表演訓練，增强自信心、領導力、以及公眾演講的表達能力。(記者李君蘭／攝影)

北卡維克森林大學(Wake Forest)研究所聯合維克森林大學領導力與品德項目(WFU Leadership & Character Program)、亞裔公共事務聯盟(APAPA)南北卡分會、亞美領導、南北卡華助中心等多家非盈利組織，於日前舉辦聯合講壇，邀請到北卡唯一華裔州議員劉廣亞(Ya Liu)和北卡第21司法區法官卡扎克斯(Theodore Kazakos)，暢談亞裔青少年如何鍛鍊演講能力並提高立法、司法、行政的參與度。

APAPA南北卡分會創始人之一李建權(左)為法官卡扎克斯頒發「社區青少年導師」證...
APAPA南北卡分會創始人之一李建權(左)為法官卡扎克斯頒發「社區青少年導師」證書。(記者李君蘭／攝影)
APAPA南北卡分會創始人之一王琳(右)為議員劉廣亞頒發「社區青少年導師」證書。...
APAPA南北卡分會創始人之一王琳(右)為議員劉廣亞頒發「社區青少年導師」證書。(記者李君蘭／攝影)

論壇由該校研究生院副院長兼APAPA南北卡分會和亞美領導主席朱超威博士主持。兩位講者首先介紹其學習及工作經歷，並比較中西文化、說明一代和二代移民的挑戰和機遇、美國三權分立權力制衡系統如何運作等。

卡扎克斯是來自希臘的第二代移民，畢業於維克森林大學法學院。他從事法律服務幾十年，還身兼多家非盈利組織董事。他說他自小就跟著父母學習註冊投票及各種規則，一步步了解法律。

來自中國的劉廣亞則說她的最大挑戰是作為第一代移民在美沒有根基，一切都要從頭摸索，但這也促使她繼續走下去。「我看到其他人可以做到，我堅信我也能，將來孩子們看到，也會覺得他們可以。」她鼓勵大家積極投票和並參與立法，為下一代鋪路。

談到如何成為社區領袖時，劉廣亞說，從不覺得自己是領袖。她為了把事情做好，不介意只是去幫忙。只要「盡力讓大家一起做好事，走著走著，你就成了領袖」。卡扎克斯也說，首先要願意為社區服務和奉獻，帶著團隊努力做事。朱超威稱讚兩人都是服務型領袖的典範，骨子裡都流著服務的血液。

論壇參與人員坐滿了會場，觀眾提問也都圍繞著怎樣為孩子找到更多資源。(記者李君蘭／...
論壇參與人員坐滿了會場，觀眾提問也都圍繞著怎樣為孩子找到更多資源。(記者李君蘭／攝影)
八年級生陳子瑞、陳子琳同學是全國青少年榮譽學會(National Junior ...
八年級生陳子瑞、陳子琳同學是全國青少年榮譽學會(National Junior Honor Society)成員，熱衷服務社區，最近剛結束了溫華中文學校春晚的籌備與主持工作，又來幫論壇布置會場。(溫華中文學校提供)

對於如何提高亞裔的公共演講能力，卡扎克斯表示，要走出舒適區，走進社區參加活動，跟陌生人聊天。劉廣亞說，不要擔心英語有口音或會緊張，不斷練習就會越來越自信。

卡扎克斯建議青少年，應去找一些公眾服務的機會，也可到法院實習參觀，或是到青少年法庭項目做志工。劉廣亞也介紹州議會兩會都有志工和實習生的名額。

除了喜歡學習法律，李義萱(左一)還在剛結束的全美科技學生協會(TSA)競賽北卡賽...
除了喜歡學習法律，李義萱(左一)還在剛結束的全美科技學生協會(TSA)競賽北卡賽區中以解決問題組第一名的好成績突出重圍，將在6月由學區資助代表北卡參加全美總決賽。(APAPA南北卡分會提供)
大會司儀李孟霖就讀於東教堂山高中，她從六歲開始做志工，僅過去兩年裡她就為學校提供...
大會司儀李孟霖就讀於東教堂山高中，她從六歲開始做志工，僅過去兩年裡她就為學校提供了超過500小時的社區服務，還堅持為學校報紙寫稿。(APAPA南北卡分會提供)

論壇組委會為感謝兩位講者，並頒發了「社區青少年導師」榮譽證書。

青少年代表李義萱分享了她在溫莎青少年法庭做志工近兩年的經歷。論壇中還特別感謝了三名青少年志工，包括APAPA南北卡青少年領導力委員會的主席兼大會司儀李孟霖，和負責場地佈置的雙胞胎陳子瑞和陳子琳。

論壇主席朱超威表示，APAPA和亞裔領導都致力於推進亞裔領導力。青少年註冊為APAPA志工後，每年積累的服務時間還可獲得總統志工服務獎(President's Volunteer Service Award)，希望以後有更多孩子為社區服務，讓華裔在美國生活越來越好。

論壇以小組討論的形式開展，聚焦青少年提升的路徑和方法，左起為大會主席朱超威、法官...
論壇以小組討論的形式開展，聚焦青少年提升的路徑和方法，左起為大會主席朱超威、法官卡扎克斯、議員劉廣亞。(記者李君蘭╱攝影)

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