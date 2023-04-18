坎普簽新法 提高學校安全和閱讀能力
喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前簽署新法案，要求該州學校在學年初期進行年度演習應對校園槍擊事件，此外，該法也規定每年對幼稚園至3年級學生進行三次識字評估，以確定學生是否達到該年級應有的閱讀程度。
該教育法案先前在兩黨支持下已經在州參眾議會通過，坎普簽署後即成為該州法律。
學校安全法案(HB 147法案)，是坎普第二任期開始的立法優先事項之一。它要求喬州所有公立學校在每年10月1日前進行模擬校園有槍手入侵的安全演習。除非當地學區允許家長選擇讓孩子退出，否則所有學生必須參與。
該法案還要求州專業標準委員會(Professional Standards Commission)制定一項安全和反幫派計畫，以培訓教師和員工加強安全並識別青年幫派成員及其招募工作。
坎普說，他的安全法案「使學校安全規定更現代化，並為學校工作人員提供所需並在課堂上保護學生的技能。」
在坎普的敦促下，議員們早些時候共撥出1.15億元，向該州每所K-12學校提供5萬元的學校安全補助金。
坎普還簽署了HB 538法案和SB 211法案，旨在提高K至3年級學生的閱讀能力。
因所舉辦的考試不同，對於有多少喬州學生達到所處年級程度閱讀各有不同的估計。喬州州考顯示，近63%的學生的英語語言考試成績低於年級水平，儘管州教育官員提出不同數字，顯示64%的3年級學生閱讀能力很強。國家教育進步評估(National Assessment of Educational Progress)是一項允許各州進行比較的全國性測試，該項評估結果顯示，2022年喬州只有32%的4年級學生精通閱讀。
提出此法案的共和黨眾議員巴拉德(Bethany Ballard)說，「這是問題所在，因為3年級正是學生由學習閱讀，過渡到必須以閱讀來進一步學習知識，而這是決定學生成敗的轉折點。」
州教育部門將被要求為當地學校系統制定一份經批准的教學材料清單，每個學區須每年證明其正使用經驗證的材料在閱讀教學上。該州還須批准一或多項篩選測試以跟踪閱讀進度，每年對K至3年級的學生進行三次測驗。該州須支付費用，以便所有地區免費獲得其中一項測試。
被確定為落後的學生將在30天內獲得客製化計畫，以助其學習並趕上進度。
閱讀評估將於2024-2025學年開始。目前尚不清楚該計畫將如何獲得資金。州教育部門估計，此一措施將花費7000萬至8000萬元，其中大部分資金用於在2025年7月之前培訓教師閱讀教學、結構化識字和基礎識字技能。
此案的配套法律則創立了一個由30名成員組成的喬州掃盲委員會(Georgia Council on Literacy)，將有助於監督新工作的實施並編制年度報告。
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