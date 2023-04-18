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坎普簽新法 提高學校安全和閱讀能力

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州州長坎普簽署法案，要求該州學校每年因應校園槍擊舉行演習。他另外也簽署提高K至3年級學生識字能力的法案。 (美聯社)
喬州州長坎普簽署法案，要求該州學校每年因應校園槍擊舉行演習。他另外也簽署提高K至3年級學生識字能力的法案。 (美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前簽署新法案，要求該州學校在學年初期進行年度演習應對校園槍擊事件，此外，該法也規定每年對幼稚園至3年級學生進行三次識字評估，以確定學生是否達到該年級應有的閱讀程度。

該教育法案先前在兩黨支持下已經在州參眾議會通過，坎普簽署後即成為該州法律。

學校安全法案(HB 147法案)，是坎普第二任期開始的立法優先事項之一。它要求喬州所有公立學校在每年10月1日前進行模擬校園有槍手入侵的安全演習。除非當地學區允許家長選擇讓孩子退出，否則所有學生必須參與。

該法案還要求州專業標準委員會(Professional Standards Commission)制定一項安全和反幫派計畫，以培訓教師和員工加強安全並識別青年幫派成員及其招募工作。

坎普說，他的安全法案「使學校安全規定更現代化，並為學校工作人員提供所需並在課堂上保護學生的技能。」

在坎普的敦促下，議員們早些時候共撥出1.15億元，向該州每所K-12學校提供5萬元的學校安全補助金。

坎普還簽署了HB 538法案和SB 211法案，旨在提高K至3年級學生的閱讀能力。

因所舉辦的考試不同，對於有多少喬州學生達到所處年級程度閱讀各有不同的估計。喬州州考顯示，近63%的學生的英語語言考試成績低於年級水平，儘管州教育官員提出不同數字，顯示64%的3年級學生閱讀能力很強。國家教育進步評估(National Assessment of Educational Progress)是一項允許各州進行比較的全國性測試，該項評估結果顯示，2022年喬州只有32%的4年級學生精通閱讀。

提出此法案的共和黨眾議員巴拉德(Bethany Ballard)說，「這是問題所在，因為3年級正是學生由學習閱讀，過渡到必須以閱讀來進一步學習知識，而這是決定學生成敗的轉折點。」

教育部門將被要求為當地學校系統制定一份經批准的教學材料清單，每個學區須每年證明其正使用經驗證的材料在閱讀教學上。該州還須批准一或多項篩選測試以跟踪閱讀進度，每年對K至3年級的學生進行三次測驗。該州須支付費用，以便所有地區免費獲得其中一項測試。

被確定為落後的學生將在30天內獲得客製化計畫，以助其學習並趕上進度。

閱讀評估將於2024-2025學年開始。目前尚不清楚該計畫將如何獲得資金。州教育部門估計，此一措施將花費7000萬至8000萬元，其中大部分資金用於在2025年7月之前培訓教師閱讀教學、結構化識字和基礎識字技能。

此案的配套法律則創立了一個由30名成員組成的喬州掃盲委員會(Georgia Council on Literacy)，將有助於監督新工作的實施並編制年度報告。

教育部 喬州 幫派

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