亞太老齡中心籲注意退休保障

美國國家亞太老齡化中心(NAPCA)是一家非營利組織，致力於改善華裔年長者及其家人的生活質量。NAPCA的年長者幫助中心(NAPSAC)提供年長者及其看護者多語言幫助。以下為其分享一些重要的提問，可以幫助居住在美國的長者：

1.我丈夫即將65歲，但目前仍在工作。現在我們二人都享有他雇主提供的醫療保險。我丈夫尚未獲得40個工作積分。我們是否需要加入Medicare？

對於大多數人而言，他們應當在65歲時加入Medicare A部分和B部分。但是，如果他們沒有40個工作積分，從而無法獲得免保費 的A部分，他們則須每月支付278美元(30-39個積分)或506美元(少於30個積分)保費。

如果您丈夫的雇主有超過20名員工，並且提供的雇主保險是可靠的，他可以推遲加入Medicare，直到他不再工作或失去當前的雇主保險(以先發生者為準)。在這種情況下，他不必為延遲加入而支付罰款。

無論是選擇現在加入還是延遲加入Medicare，您丈夫都應在決定前與他的雇主確認他當前的保險內容和規定。

2.如果我在工作的同時領取社會保障退休金 會如何？

您可以在工作的同時領取社會保障退休金。但是，如果您尚未達到完全退休年齡(根據出生年份，完全退休年齡應在65至67歲間)，並且您的收入超過年收入限制，您的退休金將會減少。如果您在2023年全年都不會達到完全退休年齡，社會保障署將根據您收入中超出21,240美元的部分扣除您的退休金：收入每超出2美元，退休金扣除1美元。

如果您在2023年達到完全退休年齡，社會保障署將根據您生日當月前超出5萬6520美元的收入，扣除您的退休金：收入每超出3美元，退休金扣除1美元。從達到完全退休年齡的當月開始，您的福利 金將不再會因高收入而被扣除。

3.如果我在工作的同時領取社會保障退休金，我是否要為這一福利繳納稅款？

對於部分人而言，他們必須為其社會保障福利繳納聯邦所得稅。這是因為除社會保障福利之外，他們還有額外收入。應徵稅的福利金取決於您的合計收入*和申報方式。

若您以個人身份申報：

1)當您的合計收入低於25,000美元時，您不需要為福利金繳稅；

2)當您的合計收入在25,000至34,000美元之間時，您需要為福利金的50%繳稅；

3)當您的合計收入超過34,000美元時，您需要為福利金的85%繳稅。

若您進行共同申報：

1)當您和您配偶的合計收入低於32,000美元時，您不需要為福利金繳稅；

2)當您和您配偶的合計收入在32,000美元至44,000美元之間時，您需要為福利金的50%繳稅；

3)當您和您配偶的合計收入超過44,000美元時，您需要為福利金的85%繳稅。

*合計收入 = 調整後的總收入 + 免稅利息 + 社會保障福利金的一半

4.我已經成為合法永久居民超過15年了。這些年來，我的丈夫一直在工作。我沒有工作，因為他希望我在家照顧我們的三個孩子。去年，我丈夫和我離婚了，而我的孩子們都已成年，所以他不需要向我支付任何費用。我是否有資格獲得社會保障福利和Medicare？

是的，作為離婚配偶，您有資格獲得免保費的Medicare A部分，也可以基於您前夫的工作積分領取社會保障福利。如果你們曾結婚超過10年且您在離婚後保持未婚身份，您可以在年滿62歲時申請社會保障福利，在年滿65歲時申請免保費的Medicare A部分。

5.我已經70多歲，成為永久居民剛剛超過5年。現在我有資格註冊Medicare，但由於缺少工作積分，我必須支付高額的月度保費，而我無法承擔這個費用。我是否仍然應當註冊Medicare，還是可以保留我通過Marketplace獲得的保險呢？

如果您沒有獲取免保費的Medicare A部分的資格且尚未註冊Medicare，您可以保留您當前的Marketplace保險和保費稅收抵免優惠。但是，如果您打算以後再註冊Medicare A部分和/或B部分，則必須等到特定時期進行註冊，而且可能需要支付延遲罰款。

根據您所在州的收入和資產限制，您可能有資格加入Medicare Savings Program(MSP)，該項目可以幫助您支付Medicare A部分/ B部分的保費。要獲得MSP，您必須先加入Medicare。請向您所在州的Medicaid辦公室了解您的資格。

如果對Medicare幫助項目有任何疑問，可以通過以下任意方式聯繫亞太老齡化中心：電話留言：1-800-683-7427(普通話)，1-800-582-4218(廣東話)，1-800-336-2722(英語)，電子郵件：[email protected]，郵寄：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。