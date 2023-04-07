南卡哥倫比亞國際節 華社熱情歌舞

華協服裝走秀節目，受到歡迎。(記者林麗雪╱攝影)

為期兩天的南卡 哥倫比亞國際節活動已於2日圓滿結束，此次堪稱防疫解除後，南卡中部地區最大的活動。會場裡男女老少，遊走各國文化展示攤位，觀賞精彩節目、享用異國食物，氣氛熱絡將三年來的新冠陰霾一掃而空。

今年大會的主題是「北美洲」，包括美國，墨西哥 與加拿大。一進展場大門，除了高懸空中的大地球與滿桌的萬國旗之外，便是由國際花友會提供的大型花藝設置，由竹子，火鶴紅與白蘭花架構而成，非常吸睛。很多人忍不住動手觸摸花材，以分辨是否真材實料；或站在花飾前面拍照。同時也有人特地到花友會攤位動手插花，感受日本花藝與西洋花藝的不同。

大會和以往一樣推出各國傳統節目。今年華人 也沒有缺席，包括華協，哥倫比亞腰鼓隊以及哥倫比亞舞蹈學苑共推出六個歌舞節目：扇子舞，我的九寨，月亮代表我的心，人間煙火扇舞，功夫太極扇舞，相親相愛互動舞。還有集體服裝走秀。

代表各國文物的攤位計有50多個。華協文物攤位主打書法秀，擠滿了求字的來賓。台灣的攤位是由台灣鄉親會負責規畫和執行，一如以往有尊三太子在現場遊走，並邀來賓一起翩翩起舞，非常吸睛。