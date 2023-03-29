北卡州長簽署 擴大白卡計畫

北卡州長庫伯(Roy Cooper)27日簽署醫療補助計畫擴張協議。(州長臉書)

北卡 州長庫伯(Roy Cooper)27日簽署醫療補助計畫(Medicaid，又稱白卡 )擴大實施協議，結束了這個兩黨辯論長達10年的議題。北卡也成為全美第40個擴大白卡計畫的州，讓因收入在貧窮線但不符白卡資格，卻又無力購買保險者，可獲得醫療保險 ，預計超過60萬人可因此受惠。

北卡州議會多年來反對擴大白卡計畫。公共電視(PBS)指出，州議員的懷疑態度起源於13年前歐巴馬簽署的聯邦平價醫療法案(ACA)，該州在2013年通過一項法律，阻止州長未經議會批准而擴大白卡計畫。 但在過去的一年裡，民眾對擴張計畫愈來愈關注。

轉折點出現在去年5月，長期反對擴張的州參議會領導人伯格(Phil Berger)公開發表其逆轉態度。他在記者會上描述，一名單親媽媽賺不到足夠的錢來為她和孩子購買保險，以致生病時面臨困境，「我們需要為北卡窮人提供保險」。

該州參議會和眾議會去年批准競爭性措施，伯格和眾議會議長摩爾(Tim Moore)則於三周前宣布了相關協議。

庫伯在聲明中表示，退伍軍人、幼兒教育工作者、餐館及療養院工作人員等經常是無力購買保險的群體，有時不得不從事兩份以上工作才能負擔醫療保險費。

北卡鄉間有40%的人口沒有醫療保險，該州鄉間有11家醫院關閉，更多醫院因缺乏付費客戶而面臨關門風險。另外急診室中約40%的吸毒者沒有保險，使得他們難以獲得所需的後續心理健康護理。

北卡衛生部門(NCHHS)長官秦世理(Kody H. Kinsley)說擴大白卡計畫將讓農村地區獲得醫療保健的機會、改善心理健康、幫助退伍軍人、在職成年人及其家人的醫療保障，「對於60萬人來說，此計畫正改變他們的生活。」

庫伯簽署的眾議會第76號法案預計將為北卡超過60萬人提供醫療保險，並為該州帶來數十億元的聯邦資金，此案將在2023-25財年撥款法案簽署成為法律後生效。