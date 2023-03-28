刪公立大學8700萬經費 喬州參議會通過

喬治亞州 參議會上周過了明年度的324億州預算 修改案，其中將削減該州公立大學資金達8700萬元，該州公共廣播公司(GPB)撥款也將減少26%，以應對與眾議會在醫院資金和許可方面歧異而產生的所需款項。

參議會的版本與本月早些時候通過的眾議會版本，因存在重大差異而爭議不斷，其中主要源於參議會一項將減少在農村社區開設新醫療機構障礙的法案。

該案允許在新任副州長瓊斯(Burt Jones)的家鄉建造一家新醫院。反對者質疑若該院建在其父親擁有的土地上，可能會使其家人在經濟上獲益，並嘉惠現有供應商。

此案還與Wellstar Health System試圖接管奧古斯塔大學(Augusta University)醫院的控制權，以及眾議會推動對該州的精神衛生系統進行更多改革牽扯在一起。

參議會版本中，原先應撥給喬州 大學系統(USG)的8700萬元遭刪，另外連同其他資金，奧古斯塔大學將在2023年預算中獲撥款1.05億，用於購買新的電子病歷系統。

對此，USG校長普度(Sonny Perdue)表示，「預算減少將對所有26所喬州的公立大學產生重大影響」，並「影響教學預算、教職員工和學生」。但他表示，相信官員們在本周三立法會議結束前可以解決分歧。

參議會版本還取消了位於奧古斯塔的喬州網絡創新和培訓中心的預算。

整體而言，參議會預算版本偏離了州長坎普最初的提議，其中包括為USG董事會、網絡安全中心和喬州公共廣播提供全額資金。

目前全體參議會已批准預算，下一步將是會議委員會，會中成員將在本周三立法會議結束前討論其中的分歧。如果無法在期限內達成一致意見，會議將被延長，或州長須召開特別會議，以在7月1日開始的2024預算年度之前確定支出計畫。