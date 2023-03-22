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FASCA洛麗分會 分享台灣文化

記者王明心／北卡羅來納州報導
FASCA洛麗分會成員應邀至維克郡西區公立圖書館介紹台灣文化。(陳翰儀提供)
FASCA洛麗分會成員應邀至維克郡西區公立圖書館介紹台灣文化。(陳翰儀提供)

福爾摩沙海外青年文化志工洛麗分會(FASCA-Raleigh)成員，日前應邀至凱瑞西區公立圖書館介紹台灣文化，吸引186人到場參加。館方表示，當天氣候又濕又冷、雨雪交加，卻仍有這麼多人出席，令人驚喜。

當天FASCA成員現場表演扯鈴、協助兒童製作兔年剪紙、展示海報、現場解說台灣文化，內容包括阿里山、平溪放天燈、各式小吃美食等，迴響熱烈。

因場地限制，扯鈴表演在圖書館前庭舉行，精湛技藝讓與會者不懼風雪，在戶外屋簷下席地而坐，並不時發出驚嘆叫好聲。

中文學校書法老師林任明為參加者書寫新年吉祥話和中文譯名書籤。高中生廖恩磊(Luis Liao)表演二胡拉奏「賽馬」和「望春風」。四處走動的電音三太子頗為吸睛，有些小孩紛紛主動向前打招呼，有的則詢問三太子是何方神聖。

一個印裔青年拿到林任明書寫的春聯時，說「要拿回去裱褙」。8歲的Aaryan Kumar說，他在學校文化日學習了台灣元宵節放天燈的習俗，很高興有機會親手做春字燈籠。4歲的Sinchana Prashant Kulli拿著剛做的兔子摺紙，表示要拿回去和哥哥分享。他們都很興奮地與電音三太子合影。

FASCA洛麗分會負責人陳翰儀表示，該會以往曾應北卡公私立學校、僑團、民間、私人團體之邀，參加或為其舉辦活動，這是首次在大型公立圖書館舉辦台灣文化交流活動。雖然天氣寒冷，23位FASCA志工仍熱心盡責做好各項文化服務，對學員來說是自我挑戰和學習的寶貴經驗。

館方負責人Soni Philip表示，該活動老少咸宜，尤其在氣候不佳的狀況下還能吸引這麼多人參加，令人驚喜。FASCA以林任明當場揮毫的門聯「書中自有顏如玉」、「書中自有黃金屋」、「開卷有益」贈給圖書館。

扯鈴隊精湛的技藝吸引遊客或在室內隔窗，或無懼雨雪，在戶外觀賞。(記者王明心／攝影...
扯鈴隊精湛的技藝吸引遊客或在室內隔窗，或無懼雨雪，在戶外觀賞。(記者王明心／攝影)
書法老師林任明為遊客書寫新年吉祥話(左)，廖恩磊(Luis Liao)拉奏二胡音...
書法老師林任明為遊客書寫新年吉祥話(左)，廖恩磊(Luis Liao)拉奏二胡音樂。(記者王明心／攝影)
維克郡西區圖書館舉辦「認識台灣」工作坊，FASCA以春聯回贈。(記者王明心／攝影...
維克郡西區圖書館舉辦「認識台灣」工作坊，FASCA以春聯回贈。(記者王明心／攝影)
FASCA成員教導兔年摺紙和春兔燈籠。(記者王明心／攝影)
FASCA成員教導兔年摺紙和春兔燈籠。(記者王明心／攝影)
FASCA成員展示海報、解說台灣文化、電音三太子與遊客互動。(記者王明心／攝影)
FASCA成員展示海報、解說台灣文化、電音三太子與遊客互動。(記者王明心／攝影)

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