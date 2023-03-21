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喬州參議會通過友台決議文

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州參議會日前通過友台決議文。圖為駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(前排左三)於州參議會接受此決議文。(喬州參議會提供)
喬治亞州參議會日前通過友台決議文。圖為駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(前排左三)於州參議會接受此決議文。(喬州參議會提供)

喬治亞州參議會日前通過友台決議文，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍到場接受該決議文，並在參議會上發表演說。

王翼龍說，台灣是全美第八大貿易夥伴，而喬州也是台灣重要的貿易夥伴。他感謝喬州議會長期挺台，也提到喬州與台灣2021年簽署駕照互惠瞭解備忘錄，雙方民眾駕照可免試互換；2022年世界台商總會在亞特蘭大召開大會；以及駐亞城經文處去年也首度在南方汽車大會(Southern Automotive Conference)設立台灣館。

他歡迎喬州到台灣設立貿易辦事處，也提到台灣在全球電動車供應鏈中扮演重要角色，期望雙方把握契機，共創電動車產業合作商機。

最後，他也分享了對於兩岸情勢及中國議題觀點。他說，俄羅斯入侵烏克蘭的例子顯示，民主國家需要團結齊心，避免另一場戰爭的發生。

當天中午，駐亞城經文處也與台灣連線(Taiwan Caucus)四位共同主席舉辦了美台關係午餐座談。王翼龍與喬州61名州參、眾議員們針對台海情勢、中國現況及美台關係交換意見。喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)也到場展現支持。

王翼龍向61位喬州州議員們說明台海情勢、中國現況及台美關係。(記者林昱瑄／攝影)
王翼龍向61位喬州州議員們說明台海情勢、中國現況及台美關係。(記者林昱瑄／攝影)
喬治亞州參議會通過的友台決議文。(記者林昱瑄／攝影)
喬治亞州參議會通過的友台決議文。(記者林昱瑄／攝影)
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍至喬州參議會接受友台決議案，並發表演說。(...
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍至喬州參議會接受友台決議案，並發表演說。(喬州參議會影片截圖)
喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger，左)也現身台美關係午...
喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger，左)也現身台美關係午餐座談會表達支持。右為駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍。(記者林昱瑄／攝影)
王翼龍與喬州州議員們就台海情勢、中國現況及台美關係等議題進行交流及討論。(記者林...
王翼龍與喬州州議員們就台海情勢、中國現況及台美關係等議題進行交流及討論。(記者林昱瑄／攝影)
午餐座談上，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處準備的小贈品。(記者林昱瑄／攝影)
午餐座談上，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處準備的小贈品。(記者林昱瑄／攝影)

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