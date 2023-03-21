喬州參議會通過友台決議文
喬治亞州參議會日前通過友台決議文，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍到場接受該決議文，並在參議會上發表演說。
王翼龍說，台灣是全美第八大貿易夥伴，而喬州也是台灣重要的貿易夥伴。他感謝喬州議會長期挺台，也提到喬州與台灣2021年簽署駕照互惠瞭解備忘錄，雙方民眾駕照可免試互換；2022年世界台商總會在亞特蘭大召開大會；以及駐亞城經文處去年也首度在南方汽車大會(Southern Automotive Conference)設立台灣館。
他歡迎喬州到台灣設立貿易辦事處，也提到台灣在全球電動車供應鏈中扮演重要角色，期望雙方把握契機，共創電動車產業合作商機。
最後，他也分享了對於兩岸情勢及中國議題觀點。他說，俄羅斯入侵烏克蘭的例子顯示，民主國家需要團結齊心，避免另一場戰爭的發生。
當天中午，駐亞城經文處也與台灣連線(Taiwan Caucus)四位共同主席舉辦了美台關係午餐座談。王翼龍與喬州61名州參、眾議員們針對台海情勢、中國現況及美台關係交換意見。喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)也到場展現支持。
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