全美足協總部 考慮遷至凱瑞或亞城

目前總部設在芝加哥的全美足球 協會(U.S. Soccer Federation)近日表示，考慮將其新總部遷至北卡 凱瑞(Cary)或是喬治亞州的亞特蘭大 。

發言人向新聞及觀察家報(News & Observer)表示，該協會正考慮建立國家培訓中心，但關於地點的任何細節尚未揭露。在搬離芝加哥之前，該組織將籌款近3億，以幫助建設新總部、培訓中心和多元化、公平包容和歸屬感(DEIB)創新實驗室。

足協表示，可能尚需一段時間才能對新總部地點做出決定。國家培訓中心預計包括：超過14個球場、培訓設施、協作工作空間、高科技運動設備，以及用於傷害預防和康復的醫療資源。

凱瑞市位於40號州際公路附近的WakeMed足球公園已經是全美女子足球聯盟的北卡勇氣隊(North Carolina Courage)以及聯合足球聯盟小聯盟男子球隊North Carolina FC的主場。該設施於2002年開放，之前已舉辦過成年和青年國家隊比賽。

凱瑞市經理斯蒂格爾(Sean Stegall)說，該市被視為美國足球的發源地，「足球是世界上最大的運動，(若中選)，將使凱瑞以完全不同的方式呈現，並吸引更多的觀眾。」

亞特蘭大則是美國職業足球大聯盟球隊之一—亞特蘭大聯隊(Atlanta United FC)的主場。該聯隊自成立以來每年的觀眾數都在聯盟名列前茅。此外，亞城也將是2026年世界杯的16個舉辦城市之一。

亞特蘭大聯隊現有的訓練設施位於瑪瑞亞塔(Marietta)的Franklin Gateway體育館。該館占地33畝，包括一座3萬平方呎的建築和六個球場。