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長期服務，付出…「高妹」美國家庭保險開幕　Grace Hong Lu主理 滿滿信心回饋大眾 願帶給亞特蘭大地區華人最佳保障

亞特蘭大工商組
夫婦朋友以橫聯送上最好的祝福。(Hong Lu提供)
夫婦朋友以橫聯送上最好的祝福。(Hong Lu提供)

《高妹》是創作歌手李克勤作詞演唱、梁詠琪作曲的一首粵語歌曲，歌曲中唱述著：「你似美麗城堡的一個待嫁的女巫…長期服務，付出不等於你有義務…」。喬治亞州亞特蘭大也有名大家熟知的「高妹」Grace Hong Lu，當然她不是「待嫁的女巫」，但她確實美麗豪爽又身材高挑，對待她的保險工作和客戶更是將自己的付出當成義務。在經過八年的努力下，高妹日前在Alpharetta熱熱鬧鬧成立了Hong Lu Agency美國家庭保險事務所(American Family Life Insurance，簡稱AMFAM)。

Grace Hong Lu高妹由於身高超過1米7，瘦高的身材讓華人社區以「高妹」暱稱她。高妹自從事保險經紀工作以來，始終以「分擔風雨，共享陽光」為職志。她說：「感謝新老客戶、好朋友一路的支持，因著大家的支持，讓我有信心創立自己的保險經紀公司。我會實實在在地繼續努力，為大家服務。」她也希望有有志之士加入她的事務所，一起實實在在地為華人量身打造適合又有保障的保單而努力。

Hong Lu Agency美國家庭保險事務所，在2023年1月下旬在位於華人聚居的Alpahretta開幕。當天來自中國、台、港、澳、東南亞華洋人士，賀客川流不息，門庭若市，讓大家見識到豐沛的人脈和朋友們的支持。在現場嘉賓見證下，高妹、她的先生、及AMFAM地區負責人攜手切下了開幕蛋糕，象徵邁入她人生另一個衝刺的開始。

高妹於2010年從中國來到美國讀大學會計專業，2015年畢業後的第一份工作，就是從AMFAM開始，她也在這兒建立了自己的使命感。她指出，自己屬於「作行愛一行的人」，特別保險經紀人可以替大家擬一份省錢、又適合的保單，這對在美國身為異鄉客的華人，非常重要，生活可以多了一層保障。

她說，保險產品眾多，條規千百樣，因著努力，她對這工作已是「輕車熟路」，更常常教導客人各種保險知識，讓大家不要吃虧。這也讓她特別有成就感，「一旦投入，我就要做得最好。」

美國家庭人壽保險公司建立於1927年，近成將近百年來已是全球500強企業。該公司連續超過10年，被最苛刻的評級WARD集團選為全美最佳50家人壽和醫療保險公司，體現了AMFAM 的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。該公司的保險產品包括：短期，長期，終生壽險，年金(Annuity)；個人和商業車險，人身保險，家庭保險；摩托車，船，汽車，雪地摩托和汽車保險；企業責任主要政策和業務政策一攬子保險；農場和牧場責任保險；旅遊，旅行取消和全球醫療保險；出租房保險；洪水；及活動event保險，像去年在Duluth舉辦的大型台灣夜市活動，就是高妹負責擬訂的。

她表示，美國家庭保險公司是信譽佳，保費相對便宜的保險公司，強大的支援實力讓好市多COSTCO也與他們公司合作。凡擁有COSTCO會員卡者，可享有該公司保險5%的折扣；若是房屋與汽車保險捆綁，可獲更佳的折扣。

想要擁有一份量身打造的保單？想聽聽專業又貼心的保險經紀人的建議和規劃？又或者想成為高妹的工作小伙伴？可聯繫Grace Hong Lu辦公室電話：678-259-0038，手機：678-557-1880，微信號：Graceluhong，電郵 [email protected]，公司地址：260 Prospect Place, Alpharetta, GA 30005。

世界華人工商婦女會的會友們祝賀高妹的事務成立。
世界華人工商婦女會的會友們祝賀高妹的事務成立。
以「高妹」為華人熟知的Grace Hong Lu，成立了自己的保險事務所。
以「高妹」為華人熟知的Grace Hong Lu，成立了自己的保險事務所。
在朋友與客戶的見證下，高妹和AMFAM地區經理(左)、先生一起切蛋糕，慶祝Hon...
在朋友與客戶的見證下，高妹和AMFAM地區經理(左)、先生一起切蛋糕，慶祝Hong Lu Agency正式開幕。
來自各方的朋友為高妹送上祝福。(Hong Lu提供)
來自各方的朋友為高妹送上祝福。(Hong Lu提供)
朋友為高妹送上祝福。(Hong Lu提供)
朋友為高妹送上祝福。(Hong Lu提供)
Hong Lu Agency美國家庭保險公司設立在華人聚居的Alpharetta...
Hong Lu Agency美國家庭保險公司設立在華人聚居的Alpharetta地區。
來自各方的朋友為高妹送上祝福。(Hong Lu提供)
來自各方的朋友為高妹送上祝福。(Hong Lu提供)

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