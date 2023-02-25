長期服務，付出…「高妹」美國家庭保險開幕　Grace Hong Lu主理 滿滿信心回饋大眾 願帶給亞特蘭大地區華人最佳保障

夫婦朋友以橫聯送上最好的祝福。(Hong Lu提供)

《高妹》是創作歌手李克勤作詞演唱、梁詠琪作曲的一首粵語歌曲，歌曲中唱述著：「你似美麗城堡的一個待嫁的女巫…長期服務，付出不等於你有義務…」。喬治亞州亞特蘭大也有名大家熟知的「高妹」Grace Hong Lu，當然她不是「待嫁的女巫」，但她確實美麗豪爽又身材高挑，對待她的保險工作和客戶更是將自己的付出當成義務。在經過八年的努力下，高妹日前在Alpharetta熱熱鬧鬧成立了Hong Lu Agency美國家庭保險事務所(American Family Life Insurance，簡稱AMFAM)。

Grace Hong Lu高妹由於身高超過1米7，瘦高的身材讓華人 社區以「高妹」暱稱她。高妹自從事保險經紀工作以來，始終以「分擔風雨，共享陽光」為職志。她說：「感謝新老客戶、好朋友一路的支持，因著大家的支持，讓我有信心創立自己的保險經紀公司。我會實實在在地繼續努力，為大家服務。」她也希望有有志之士加入她的事務所，一起實實在在地為華人量身打造適合又有保障的保單而努力。

Hong Lu Agency美國家庭保險事務所，在2023年1月下旬在位於華人聚居的Alpahretta開幕。當天來自中國、台、港、澳、東南亞華洋人士，賀客川流不息，門庭若市，讓大家見識到豐沛的人脈和朋友們的支持。在現場嘉賓見證下，高妹、她的先生、及AMFAM地區負責人攜手切下了開幕蛋糕，象徵邁入她人生另一個衝刺的開始。

高妹於2010年從中國來到美國讀大學會計專業，2015年畢業後的第一份工作，就是從AMFAM開始，她也在這兒建立了自己的使命感。她指出，自己屬於「作行愛一行的人」，特別保險經紀人可以替大家擬一份省錢、又適合的保單，這對在美國身為異鄉客的華人，非常重要，生活可以多了一層保障。

她說，保險產品眾多，條規千百樣，因著努力，她對這工作已是「輕車熟路」，更常常教導客人各種保險知識，讓大家不要吃虧。這也讓她特別有成就感，「一旦投入，我就要做得最好。」

美國家庭人壽保險公司建立於1927年，近成將近百年來已是全球500強企業。該公司連續超過10年，被最苛刻的評級WARD集團選為全美最佳50家人壽和醫療保險 公司，體現了AMFAM 的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。該公司的保險產品包括：短期，長期，終生壽險，年金(Annuity)；個人和商業車險，人身保險，家庭保險；摩托車，船，汽車 ，雪地摩托和汽車保險；企業責任主要政策和業務政策一攬子保險；農場和牧場責任保險；旅遊，旅行取消和全球醫療保險；出租房保險；洪水；及活動event保險，像去年在Duluth舉辦的大型台灣夜市活動，就是高妹負責擬訂的。

她表示，美國家庭保險公司是信譽佳，保費相對便宜的保險公司，強大的支援實力讓好市多COSTCO也與他們公司合作。凡擁有COSTCO會員卡者，可享有該公司保險5%的折扣；若是房屋與汽車保險捆綁，可獲更佳的折扣。