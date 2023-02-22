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南北卡16華人社團 援助土敘震災

記者王明心／北卡羅來納州報導
南北卡華人為土耳其和敘利亞的震災，聯合發起賑災募款活動。(募款網站)
南北卡華人為土耳其和敘利亞的震災，聯合發起賑災募款活動。(募款網站)

土耳其和敘利亞地區本月6日發生7.8級強震，造成極大傷亡和財物損失，各國救援隊紛紛前往援助。南北卡16個華人社團也群起響應，聯合組織「土耳其-敘利亞抗震紓困北卡華人聯合救助委員會」，為災民發起募捐。

根據路透社最新統計報告，這次大地震和其後餘震造成了至少4萬7095人死亡、11萬4926人受傷、249萬人流離失所、建築物毀損數至少6589、財物毀損估計在500億至841億元之間，共影響了至少2440萬人。

天災無情，南北卡16個華人組織感同身受，聯合發起賑災募款。11日，由顧泓彬主持線上會議，Sancar土耳其文化和社區中心董事會主席Ismail Arslan介紹災情和救災籌款工作，北卡7個華人團體負責人商議組織南北卡華人社區聯合籌款活動，向地震災民伸出援手。

次日，顧泓彬和南北卡華人社區服務中心RTP分部主任張平參加土耳其-敘利亞地震救援籌款活動，會中前美國駐土耳其大使、訪問過地震災區的當地學者，以及從事救災工作的組織發表演講。Ismail Arslan感謝美國華人社區正在進行的籌款行動。

13日晚間委員會舉行第二次線上會議，來自南北卡16個華人組織的負責人參加並承諾共同籌款，成立卡羅來納華裔美國人聯合籌款委員會。此為常設委員會，將協調南北卡華裔社區在應對緊急事件、救災和社區支持方面的共同努力。

按字母順序，這16個社團分別是美國亞太公共事務聯盟南北卡分會(APAPA Carolinas)、夏樂華美協會(CAAOC)、南卡哥倫比亞華人協會(CAC)、美中經濟文化協會(CAECA)、北卡華人聯合會(CAFA-NC)、大查爾斯頓華人同鄉會(CAGC)、旅美科協北卡分會(CAST-NC)、查爾斯頓中文學校(CCA)、南北卡華人社區服務中心(CCACC)、南北卡華人工商總會(CCCC)、凱瑞中文學校(CCS)、教堂山中文學校(CSCH)、南卡格林維爾華人文化協會(GCCA)、默特爾海灘華人社區(MBCC)、洛麗漢語學校(RACL)、溫明頓華美協會(WCACA)。

至發稿時，已有78個組織和個人捐出1萬8627元，期盼更多民眾伸出援手。募款網址：https://tinyurl.com/4vmvwe9m。

土耳其和敘利亞地區發生的7.8級強震造成無數人流離失所。(美聯社)
土耳其和敘利亞地區發生的7.8級強震造成無數人流離失所。(美聯社)

華人 北卡 地震

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