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維克郡恢復「向長者問安」 每日致電關懷

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡維克郡警長羅伊(Willie Rowe)宣布恢復「向長者問安」項目。(該處臉書)
北卡維克郡警長羅伊(Willie Rowe)宣布恢復「向長者問安」項目。(該處臉書)

有鑑於維克郡(Wake)是北卡老年人口增長最快的地區之一，該郡警長辦公室(WCSO)宣布恢復「向長者問安」行動，並將當地老年人口需要的服務和福利資源匯集整理成專頁，供耆老隨時查詢。

即日起，維克郡恢復向65歲以上居民每天電話問安的服務計畫。警長羅伊(Willie Rowe)指出，郡內有些獨居老年人有健康問題，需要確保他們得到照顧。

參加這一計畫的長者將在每天早上9時收到自動電話，聽到留言後，如果沒事就按#1，然後掛斷電話。如果無人接聽，辦公室會再次致電。如果三次電話沒有得到回音，將通知受話者的緊急聯繫人。如果長者仍未有消息，警長團隊將前往其家中查看。

羅伊表示，該計畫將從首批100人開始服務，想加入者可打(984)298-1363報名。

維克郡警長辦公室提醒，如果本人、父母、親人、鄰居、教會成員或朋友需要幫忙，請在緊急情況下撥打911，或在非緊急情況下撥打(919)856-6911，聯繫維克郡警長辦公室。

該網頁也列出耆老相關服務資源，譬如提供基本需求和交通服務的義工護理中心(919)460-0567、老年人資源和信息熱線(919)713-1556、北卡老年與成人服務部 (919)733-3983。

有意參加「安心電話」(reassurance calls)計畫者，可電(919)832-3326。

「向長者問安」的報名熱線。(北卡維克郡警長辦公室臉書)
「向長者問安」的報名熱線。(北卡維克郡警長辦公室臉書)

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