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喬州寄養制 聯邦參議員展開調查

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff，圖)與田納西州聯邦參議員布萊克本(Marsha Blackburn)，要求對喬治亞州寄養系統涉嫌虐待和忽視兒童發起調查。(美聯社)
喬州聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff，圖)與田納西州聯邦參議員布萊克本(Marsha Blackburn)，要求對喬治亞州寄養系統涉嫌虐待和忽視兒童發起調查。(美聯社)

聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)日前針對喬治亞州寄養系統中，涉嫌虐待和忽視兒童的指控發起跨黨派調查，並限期要求州政府官員作出答覆。

去年，喬州兒童權益保護辦公室(Georgia Office of the Child Advocate)的監察員發現，喬州家庭和兒童服務部(Georgia Division of Family and Children Services, DFCS)存在廣泛而系統性的問題，包括沒有充分應對虐待兒童案件，且對遭人口販運、性或身體虐待的受害者提供的安置服務往往「不充分」或「不適當」。此外，在一些「嚴重案件」中更是缺少適當的回應和文件。

州政府官員則強烈反對此一指控，聲稱監察員未能提供任何具體證據。

上周，奧索夫與田納西州的共和黨聯邦參議員布萊克本(Marsha Blackburn)向DFCS發送了一份問題清單。兩人指出，「最近官方和媒體的報導引起了人們對喬州家庭和兒童服務部門照顧兒童能力的嚴重擔憂」。

此份監察員備忘錄中指出了DFCS內部的15個系統性問題。其中，監察員發現一名4歲兒童被謀殺，涉及了DFCS系統故障的因素。

奧索夫和布萊克本還想了解，為什麼該州要花費數千萬元，將寄養兒童暫時安置在旅館。這種做法在喬州和全美已行之多年，但因疫情流行和隨之而來的兒福人員短缺而變得更糟。

負責監督DFCS的專員Candice Broce承諾，將在本次州議會會期中推動法案，修復法律漏洞，她並支持消弭喬州寄養仰賴旅館的做法。

根據亞特蘭大憲報(AJC)針對DFCS進行了長達數月的調查中則發現，喬州人力資源報告顯示，近期該州DFCS的工作人員大量離職，原因是工資低、對領導失望以及工作量暴增。

州長坎普(Brian Kemp)和州政府官員承認了人員流動問題，並表示正努力改進，例如提高工資。到目前為止，DFCS內的人員流動已有改善。

消息人士則告訴AJC，Broce已經解雇或逼退了一些服務時間最長、級別高的員工。一位兒福專家表示，這種人員流失破壞了本已脆弱的行業。Broce是坎普的前發言人，她不願就解雇指控發表評論，但不同意人才大量外流的說法。

在信中，奧索夫和布萊克本要求DCFS在3月10日前回答問題並提供相關文件副本。

喬州 旅館 參議員

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