喬州議員提案 禁止師長談性別性向

喬州前兒童和家庭服務部主任羅林斯(前排左)和共和黨喬州參議員薩默斯(前排右)，日前在州參議會委員會的聽證會，表明支持SB 88法案。(美聯社)

喬治亞州參議員 薩默斯(Carden Summers)上周提出被稱為「父母和兒童安全法」(Parents and Children's Safety Act)的SB 88法案，希望藉此阻止教師和輔導員等，在未經家長同意的情況下，與學生談論性別認同或性取向問題。

SB 88法案中禁止教師、圖書管理員、夏令營輔導員和其他負責照看16歲以下人士者，在未經父母書面許可的情況下參與「關於兒童性取向或性別認同的訊息，但其生理性別除外」的討論，即便該對話是由孩子開啟。

它並禁止看護人在「依照當前社區標準，以性挑逗的方式穿著」時進行指導，這一規定被認為是針對變裝或跨性別者。

批評人士說，這類孩子有時無法與父母討論此話題，所以才需要與其他成年人交談，如法案通過，無疑將剝奪協助學生處理這些問題的重要資源。「我認為該法案的動機是缺乏理解再加上政治因素」，州參議員傑克遜(Kim Jackson)說，她是喬州 第一位公開的同性戀參議員。

反對該提案者，並將該法案與佛州 的「禁稱同性戀」(Don't Say Gay)立法相提並論。

據美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)稱，今年全美各州立法機構正在審議310項反LGBTQ法案，其中144項與學校或教育有關。LGBTQ法律倡導組織Lambda Legal的資深律師查爾斯(Carl Charles)說，喬州法案吸引他目光的部分原因是，其年齡上限設為16歲。

「許多法案，像去年在佛州通過的法案，經過修改後幾乎完全針對從幼稚園到3年級的兒童，此年齡段的這類課堂討論可能範圍還很狹窄。但喬州的法案牽涉範圍廣闊，而且還不僅限於學校工作人員。」

查爾斯說，該法案指的是任何代父母行事(loco parentis)者，這是一個法律術語，意思是「代替父母」，這可能會帶來進一步的法律挑戰。

「這實際上包括與16歲以下交談的任何成年人。這就是該法案(如果以這種特定語言通過)定義模糊的原因，我們甚至無法真切知道什麼行為是被禁止的。」

當天聽證會對此提案進行了首次辯論，但議員並未進行投票。聽證會上，薩默斯表示，將會修改法案，以吸納家長和教育者的批評與建議。薩默斯向Channel 2電視台表示，該法案是為了兒童的安全，確保成年人不會將自己的觀點強加給孩子。他認為這有助於教師。

與薩默斯一起提交該法案的兒童福利律師羅林斯(Tom Rawlings)則表示，「我們只想確保在適當情況下，父母確切知道孩子發生了什麼，並且不會遭到教師和輔導員等人士隱瞞。」

委員會將擇日舉行另一次聽證會和聽取更多證詞。