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喬州移民聯盟 籲降低高等教育等障礙

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
約300名移民倡導者日前聚集在喬州州議會，呼籲推動移民友好政策。(New American Pathways推特)
約300名移民倡導者日前聚集在喬州州議會，呼籲推動移民友好政策。(New American Pathways推特)

大約有300名移民倡導者14日聚集在喬治亞州議會，呼籲推動移民友好政策，他們並肯定移民對喬州經濟的貢獻。

這是難民服務機構聯盟(Coalition of Refugee Service Agencies)成員和其盟友第十度訪問州議，聯盟成員將每年一度的這項傳統稱為「新美國人慶祝日」(New Americans Celebration Day)。今年州長和第一夫人也首度一同合影，聯盟說，由此顯示移民在州府中越來越被接受。

該組織旨在降低移民接受高等教育的障礙，並更新職業許可證照規定，以幫助移民充分參與該州經濟。

當天，CRSA聯合主席林奇(Darlene Lynch)說，跨兩黨密切合作，為有利移民核心立法議程的關鍵因素。

她首先提到當前的「勞動力危機」(workforce crisis)，目前喬州許多企業都急欲尋找合格勞工。去年，喬州商會領導層表示，勞動力短缺是該州經濟面臨的最大障礙。

另一個關鍵因素是州議會內部的日益多樣化。目前議會組成是喬州歷史上最多元化的，其中包括創紀錄數量的移民議員。

來自杜魯斯(Duluth)選區的民主黨馬林(Pete Marin)是第一批當選州議員的拉美裔人。「我很高興近年來議會裡發生了變化，當選的移民議員變多了。我們有更多民選代表來充分展現喬州新面貌。」

移民倡導者表示，支持眾議會HB 131法案，即「勞動力發展法案」(Workforce Development Act)。該法案由包括馬林在內的兩名民主黨人和四名共和黨人發起，旨在向童年入境暫緩遣返計畫(DACA)的受益人，享受州內大學生學費。DACA主要是讓某些在兒童時期被帶到美國的非法移民免於被驅逐出境。

CRSA並指出，喬州近日的另一個立法目標是允許最近從阿富汗和烏克蘭撤離者享有州內學費，這些人大多數通過臨時假釋計畫(temporary parole program)合法居住在喬州。

HB 131的發起人之一是民主黨州議員Long Tran為越南難民之子。他表示，該案希望推升移民居民的教育和職業潛力，並為該州帶來經濟成長實力。

他表示，能獲得可負擔的教育是移民在美國崛起關鍵。移民能安居樂業，喬州也能從中獲益。

非法移民 喬州 民主黨

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