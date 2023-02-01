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北卡華聯春晚 800座位無虛席

記者王明心／北卡羅來納州報導
華聯會長趙西隆(右起，熊貓不計)、州務卿馬歇爾(Elaine Marshall) 、州議員Maria Cervania 、州議員劉廣亞、卡羅來納表演藝術總監Alison Friedman向觀眾拜年。(記者王明心／攝影)
華聯會長趙西隆(右起，熊貓不計)、州務卿馬歇爾(Elaine Marshall) 、州議員Maria Cervania 、州議員劉廣亞、卡羅來納表演藝術總監Alison Friedman向觀眾拜年。(記者王明心／攝影)

北卡三角地區規模最大的華人團體—華人聯合會(CAFA)，29日在北卡州大史都華劇院(Stewart Theatre)舉行春節聯歡，這是該會疫情以來首次實體春晚，全場759個座位被搶購一空。

會長趙西隆向大家拜年，帶領全體向加州春節槍擊案的華人受害者默哀致意。州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)用中文表示，州長庫伯(Roy Cooper)非常重視華人，特將1月22日宣告為今年北卡「農曆新年日」。最後她還用粵語祝大家「恭喜發財」。

州議員Maria Cervania希望大家新的一年充滿喜樂、希望、興盛。州議員劉廣亞說，雖然遠離家鄉，但在異地能與朋友共慶春節也是幸事，祝大家兔年吉祥。曾在北京和香港住過20年的卡羅來納表演藝術(Carolina Performing Arts)總監Alison Friedman，用流利中文表示，春節引起她對中國的思鄉之情。

當天春晚由周薇、陳煊東、艾民(Sam Alford)、吳若涵(Zoey Wu)、汪宸因(Aaron Wang)聯合主持。提供節目的才藝團體或個人演出水準不輸專業，而且演出者講究的服裝，以及搭配節目內容的舞台背景設計，都獲得一致讚歎。

三角地區至少16個藝術團體和中文學校擔綱演出當天24個節目，包括歌唱、舞蹈、詩歌朗誦、中西樂器彈奏、魔術等，整個活動仰賴強大的籌委會、40多位義工和235名演員的傾力演出，順利舉行圓滿落幕。

從事舞蹈、舞台工作40多年的春晚導演俞衛表示，她的理念就是想傳遞春節所象徵的團圓、祥和、歡樂、喜慶。為了呈現品質上乘的晚會，她對每個節目都提出整改要求，也對需要幫助的團隊現場排練指導，從去年11月到活動前，幾乎每天都替不同的團隊上課。她感謝每位演出人員和所有觀眾。

負責節目評審和宣傳工作的華聯副會長江俞霖說，有些節目需要修改內容或改變形式，雖然時間緊迫，孩子們仍全力配合，加緊排練，家長緊急購置服裝，演出成果令她熱淚盈眶。會長趙西隆會後透過微信，向跨越大洋的籌委會團隊，表達深深感謝。

節目豐富精彩。(記者王明心／攝影)
節目豐富精彩。(記者王明心／攝影)
主持人周薇、副導演周大操、小兔子黃若溪(Rosie Huang)進行抽獎活動。(...
主持人周薇、副導演周大操、小兔子黃若溪(Rosie Huang)進行抽獎活動。(記者王明心／攝影)
節目豐富精彩。(記者王明心／攝影)
節目豐富精彩。(記者王明心／攝影)
導演俞衛(中間紅衣者)帶領全體演出者謝幕。(記者王明心／攝影)
導演俞衛(中間紅衣者)帶領全體演出者謝幕。(記者王明心／攝影)
節目豐富精彩。(記者王明心／攝影)
節目豐富精彩。(記者王明心／攝影)
艾民(Sam Alford，左起)、陳煊東、周薇、汪宸因(Aaron Wang)...
艾民(Sam Alford，左起)、陳煊東、周薇、汪宸因(Aaron Wang)、吳若涵(Zoey Wu)聯合主持。(記者王明心／攝影)

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