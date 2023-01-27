坎普州情咨文 誓言嚴懲犯罪

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)發表州情咨文，誓言嚴懲犯罪。(坎普臉書)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)25日發表州情咨文(State of the State)，敦促州議員重塑該州對刑事司法政策的態度。他也承諾在第二任期內對幫派罪犯實施更嚴厲的懲罰。

坎普表示，他支持立法加重對招募兒童的幫派成員的懲罰。他並讚揚富頓郡(Fulton)一名法官拒絕保釋被控與亞城市中心暴力事件的四名涉案者。

雖然坎普沒有提供細節，但其顧問稱他正在審查立法，可能會制裁那些針對嚴重違法卻不緊急採取行動的檢察官。他還支持限制無現金保釋、加強人口販運處罰和提高執法人員位階等新舉措。

這些做法都顯示出他與前任州長迪爾(Nathan Deal)執政時的不同之處。迪爾策畫了一項為期八年的改革，側重於將更多的非暴力罪犯從監獄轉移到治療中心。

坎普的議程則反映了共和黨重新採取嚴厲打擊犯罪的措施。

民主黨 人則對此提出審慎看法。谷內郡州眾議員Sam Park指出，該黨支持針對人口販運和造成其他傷害的打擊犯罪立法。「但我們也須確保落實警察問責。」

另外，民主黨州參議員Elena Parent表示，共和黨應優先考慮「常識性措施，以減少街道上槍枝氾濫造成的暴力」，而非支持寬鬆的槍枝政策。

民主黨人也提出了對喬州 未來的競爭願景，其中包括制定15元的州最低工資、每年將教師工資提高1萬元、擴大公民權利保護以及廢除目前與法律上訴相關的反墮胎法等措施。

當天，坎普也公布了一項農村勞動力住房基金，宣傳他計畫為該州的K-12系統提供全部資金，並向HOPE獎學金注入更多資金。

坎普還提到，他計畫在第一個任期通過的5000元加薪基礎上再為教師加薪2000元。「我們將在短短五年內為教育工作者加薪7000元。沒有其他州議會或州長如此迅速為教師提高這麼多薪資。」

在醫療保健方面，坎普重申他提出了450萬元的貸款償還計畫，以增加該州健保工作者的數量，另外還有170萬元用於資助102個新的住院醫師名額。

他還支持改革，允許符合資格的孕婦從貧困家庭臨時援助計畫(Temporary Assistance for Needy Families program)中領取福利。此前，她們需等到孩子出生後才能申請援助。

然而，坎普仍然反對全面擴大醫療補助計畫 (Medicaid)。此舉激怒了民主黨和醫療保健倡議者，他們敦促坎普動用該州66億元的盈餘，讓數十萬州民加入醫療補助計畫。

以相同的成本，「我們可以藉聯邦基金的幫助，全面擴大醫療補助計畫來使每一位沒有保險的喬州人獲得健保，」亞特蘭大的州參議員Jason Esteves說，他表示，基於政治原因，目前只有一小部分民眾受保。