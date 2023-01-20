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歡慶40年 亞城中文學校邀師長返校

【亞特蘭大訊】

亞特蘭大中文學校是亞城最早的中文學校。畢業生人數逾千人，今年也是該校創校邁入第40周年，校方邀請歷任師長屆時能夠返校參加校慶活動。

1979年在趙增義先生的倡議領導及亞城僑胞的共同努力下，隔年成立華人活動中心。華人活動中心所附屬的中文學校也在1983年1月邀請周惇和博士為首任校長，在Tucker一間大倉庫裡開始上課，1989年1月遷入現在的校址。

隨著移民人數增加，該校學生人數從1989年的400多位增長到1996年超過800人。

40年來，亞特蘭大中文學校的學生從清一色的華人子弟慢慢演變成為多元族裔組合，反應了當地僑界人口結構的改變，也說明華人第二代與外族通婚日益普遍；此外，近20年來隨著中國政經影響力逐漸擴大，主流社會有些人對學習中文產生濃厚興趣。不僅把小孩送來學中文，父母自己也報名上課，因此中文學校增加不少非華裔家庭學生。

2021年在中華民國僑務委員會的鼓勵下，亞特蘭大中文學校成立了美東南區的第一個台灣華語文學習中心，擴大招收成年人學習中文，為當地18歲以上的人士提供道地的正體華語文學習管道。這些成年人學生，有的出於個人興趣，有的是陪小孩一起學中文，有的則是基於工作需求。

亞特蘭大中文學校在歷任校長、副校長、老師及行政人員的共同努力下，不斷的與時俱進，為當地的華裔和非華裔民眾提供學習華語文的機會，近年更有該校畢業生把小孩送來學中文。

亞特蘭大中校將在今年舉辦多項慶祝建校40周年活動，同時也希望廣邀歷任師長重返同慶，並歡迎畢業生分享他們的中校回憶。

有意參加慶祝活動者，可與該校聯繫，學校網址：atlantachineseschool.org，地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341，電郵：[email protected]，或簡訊：(678)530-5380，留下姓名和聯絡方式。

亞特蘭大 華人 華裔

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