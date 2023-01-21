新北市教育局首發海外見學團美國行　實踐結交新國際夥伴、行銷新北市特色、分享新學習成果三大任務 收穫滿行囊

新北見學團學生於Silicon Valley Career Technical Education進行入班共學時裝設計課程。(新北市教育局提供)

台灣新北市在後現代多元教育思維下，培育孩子適性發展，成為更好的自己的教育使命下，2022年12月2日由教育局 副局長劉明超率領包含30名國際技職領袖人才培訓班學生，在美國進行為期15天國際產業入班及大學體驗課程、產業見學、加州 柏克萊大學及史丹佛大學參訪，並在喬治亞州進行國際教育合作計畫的拜訪與簽署，帶領這群新北技職學子走出台灣勇闖國際，創造國外升學與就業 機會。

負責該見學團在喬州行程的僑務顧問、Awesome Team基金會董事長邱婷蘭指出，這項國際教育交流活動非常成功，今年5月新北市還將帶領技職學子到當地深度學習與互動。

新北市見學團這趟美國行達成教育局局長張明文交付的三大任務：結交新國際夥伴(Making New Friends)、行銷新北市特色(Marketing New Taipei City)、分享新學習成果(Sharing Learning Outcomes)。張明文表示，這次國際技職領袖人才見學團不僅提供新北市學子國際學習與交流的機會，更感謝僑界與駐外單位運用豐沛的資源和人脈，為新北的孩子提供更寬廣、更多元、更國際化的學習資源。

據了解，新北市與美國加州社區總學院、加州都會職業教育學區、加州米慎谷ROP職業技術教育中心、加州洛斯加托斯-薩拉託加聯合學區、加州慧智文教基金會合作，推動國際技職領袖人才計畫，針對新北市技術型高中的孩子的進行培訓、選拔，進而推薦優秀技職菁英至海外進行產業實習、國際入班，進行跨域合作產業連結。另引進西雅圖、達拉斯、奧斯汀、休士頓54名海外學伴，為期一年半培訓過程中，針對技職學生不同的英語程度，以學伴伴讀進行英語學習與雙向互動，提升學生英語聽力與口說能力。

新北市教育局指出，獲選前往美國海外見學的30名國際技職領袖人才，由市政府提供每人10萬元補助，以及提供弱勢學生全額補助。

這些學生在加州西谷大學(West Valley College)體驗課程由Howard Miller開講，教授以曾任職於蘋果公司的經驗，分享資訊安全、資料備份，激發學生連結所學的領域，擴展專業，並針對未來規劃到美國就學，學制和學分轉換有更深入的了解與認識。見學團同時在Metro ED的Silicon Valley Career Technical Education進行入班共學課程，包括參與動畫多媒體設計、服裝設計、電子資訊、土木建築等課程，實際與外國學生共學，感受美式學習風格，進而思考主動積極的學習方式。

而學生最期待的一日世界人活動，則是在慧智文教基金會的規劃與丹佛台商會會長翁妙鳳贊助3000美金下，學生分組在舊金山地區搭乘兩種以上大眾運輸方式，依序完成指定任務-到大學圖書館辦借書證、訪問警察局、品嘗異國料理、看一場英文電影，真實體驗當地生活方式、文化氛圍。

當學生在國際入班的同時，訪問團也借重Cupertino學區委員曾景琳和慧智文教基金會執行長賴美智的安排，一起赴美東進行國際教育合作計畫的拜訪與簽署。首先到喬治亞州，由僑務顧問邱婷蘭會長與僑界代表，協助安排訪問致力於科學、科技、工程、數學(STEM)教學的Innovation Academy高中，雙方簽署教育合作備忘錄(MOU)，未來將朝國際課程合作與學生互訪交流；並安排拜會Johns Creek市市長John Bradberry，遞交新北市市長侯友宜的問候信，並討論未來兩市間教育文化交流的可能性。隨後轉往參訪頗具醫療特色的Gwinnett Technical College討論未來跨國教育合作。訪問團雖僅停留24小時，但在邱婷蘭動員僑界力量與駐外代表處的協助下，取得豐碩的教育交流成果，也奠定2023年再訪，進行實質教育交流的契機。

代表團轉往紐澤西州，首先前往Sussex County Community College針對高度客製化企業專案訓練進行了解與交換意見，並遞交教育合作備忘錄。而在美國勞動部李惠靜協助安排前往拜會當地電力工會IBEW 102以及管線工會Pipefitters 274職業訓練中心，針對工會5年制的訓練課程與未來就業機會進行深入了解，雙方並遞交合作備忘錄，期待能透過跨國教育合作，提供學生更多海外學習與就業機會。

代表團在紐澤西州期間，由台灣華語文學習中心主任胡際敏安排與Holmdel City市長Gregory Buontempo會面，討論未來可能的教育與文化交流機會，為城市外交開啟另一扇窗。而駐紐約經辦處教育組組長楊敏玲與僑教中心主任陳永豐也特別提供教育交流的協助。