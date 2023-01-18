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防網攻 北卡公務電子設備 禁用TikTok、微信

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡禁止州機構電腦和手機使用TikTok和微信。(美聯社)
北卡禁止州機構電腦和手機使用TikTok和微信。(美聯社)

北卡州長庫伯(Roy Cooper)日前簽署一項行政命令，禁止州府機構的電腦和手機使用某些應用程式和網站，其中包括TikTok和微信

該命令指示州首席資訊官(CIO)和北卡資訊技術廳(NCDIT)在14天內制定一項政策，禁止在州機構資訊技術系統上使用由中國「字節跳動」公司(ByteDance)擁有的影像分享平台TikTok，和由中國「騰訊」公司(Tencent)擁有的社交媒體微信(WeChat)，因為中國政府透過這兩個平台收集數據和信息，侵害隱私權，或威脅北卡資安，因而造成不可預期的重大風險。

庫伯表示，保護北卡免受網路威脅對於確保州和人民的安全、保障、隱私和成功至關重要，「將TikTok和微信列為高風險應用程式，是因為它們缺乏足夠的隱私控制，且與贊助或支援對美網路攻擊的國家有關。」

美國已有好幾個政府機構禁止聯邦和州政府資訊技術上使用TikTok和微信，包括美國軍方的多個分支組織、運輸安全管理局和一些州政府。如果國家網路安全專家發現更多的高風險應用程式和網站，北卡資訊技術廳將會更新政策。

該廳廳長兼州首席資訊官韋弗(Jim Weaver)說，該廳的首要任務是保護北卡的IT系統、數據和電子資產免受侵害。北卡總檢察官斯坦(Josh Stein)說，他擔心社交媒體平台上的資安和隱私問題，很高興州政府採取措施，讓政府業務更加安全。他說，他將繼續努力確保網路安全，特別是在調查社交媒體平台如何影響下一代方面。

北卡眾議員塞恩(Jason Saine)讚許州長的行政命令邁出了重要的第一步，確保北卡人民隱私和州政府的網路安全。眾議員克萊蒙斯(Ashton Clemmons)指出，政府官員有責認真保護資訊免受網路安全威脅，此一行動確保政府技術設備的安全。另一位眾議員里夫斯(Robert Reives)也肯定這項行政命令有助於加強州政府的資訊技術保護，並防範未來的網路攻擊。

北卡禁止州機構電腦和手機使用TikTok和微信。 (州長臉書)
北卡禁止州機構電腦和手機使用TikTok和微信。 (州長臉書)

北卡 隱私 微信

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