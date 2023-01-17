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亞特蘭大重陽會慶新年 鍾斌接任會長

亞特蘭大訊
僑委會致贈感謝狀給重陽會。左起李瑞徵、鍾斌、陳兆棡、吳樾、歐宏偉。(魏士涵／攝影)
僑委會致贈感謝狀給重陽會。左起李瑞徵、鍾斌、陳兆棡、吳樾、歐宏偉。(魏士涵／攝影)

亞特蘭大重陽會慶祝農曆新年送虎迎兔，11日在仙伯里市(Chamblee)舉行農曆新年聚會，與會員及僑社貴賓同迎新春。這也是僑社最大的團體自2020年COVID-19疫情以來，首次舉辦新春實體聚餐，約200人共襄盛舉。

重陽會董事長吳樾(左一)及會長鍾斌(右二)與嘉賓向大家恭賀兔年。(魏士涵／攝影)
重陽會董事長吳樾(左一)及會長鍾斌(右二)與嘉賓向大家恭賀兔年。(魏士涵／攝影)

當天該會宣布，正新輪胎美國技術中心(Maxxis Technology Center)負責人鍾斌將接任會長一職。

重陽會董事長暨榮譽會長吳樾(右二)接受感謝狀。(魏士涵／攝影)
重陽會董事長暨榮譽會長吳樾(右二)接受感謝狀。(魏士涵／攝影)

午宴由安方及秦漳主持，首先他們帶領大家團拜互道新年，並介紹重陽會董事長暨榮譽會長吳樾及即將卸任會長的陳兆棡。當天也頒發感謝狀感謝兩人多年來為重陽會的辛勞付出。陳兆棡自2015年便開始擔任會長一職，他非常感謝七年來大家協助一起推動會務。

新任會長鐘斌伉儷(左二、左一)致贈紅包給重陽會。(魏士涵／攝影)
新任會長鐘斌伉儷(左二、左一)致贈紅包給重陽會。(魏士涵／攝影)

接著介紹新任會長鍾斌。鍾斌於1976年畢業於台大化工系，服完兵役後赴美留學，取得康乃爾大學化工博士學位。正新輪胎美國技術中心於2000年1月1日在亞特蘭大成立，鍾斌是第一號員工。鍾斌一直活躍於亞城的專業社團，並於2012年底美東南玉山科技學會成立20周年時，被選為理事長。

玉兔迎春慶午宴精彩表演合集。(魏士涵／攝影)
玉兔迎春慶午宴精彩表演合集。(魏士涵／攝影)

當天午宴邀請了駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵、亞特蘭大僑教服務中心主任歐宏偉等人，他們陸續致詞與拜年。隨後全體享用豐盛午餐及欣賞會員的各式精采表演。

亞特蘭大重陽會慶祝農曆新年午宴。(魏士涵／攝影)
亞特蘭大重陽會慶祝農曆新年午宴。(魏士涵／攝影)

安方及秦漳表示，因全球疫情今年初緩解，各項練習活動也剛重新恢復，當天節目在沒有預演的情況下登場，大家賣力演出成果可圈可點。

重陽會卸任會長陳兆棡偕夫人(右五、右四)接受感謝狀。(魏士涵／攝影)
重陽會卸任會長陳兆棡偕夫人(右五、右四)接受感謝狀。(魏士涵／攝影)

演出節目有重陽會國樂團的「金蛇狂舞」、「掀起妳的蓋頭來」及「恭喜恭喜」；今年全新閃亮登場的龍鳳鼓隊帶來的「星星月亮」、舞蹈「恭喜新年好」、劉可睿獨唱「Love Me with All Your Heart」、單人華爾滋舞及線條舞等，氣氛熱烈。(魏士涵)

亞特蘭大 疫情

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