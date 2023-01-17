喬州州長坎普就職 允增加就業

日前宣誓上任第二任期的喬治亞州州長坎普。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)於日前宣誓就職其第二任期，他承諾延續低調的保守作風，並呼籲要替所有州府和大學雇員以及公校教師加薪2000元，此外，他也提到會增加更多電動車 行業的就業機會。

坎普說，喬州 持續專注於對全州民眾、家庭、社區來說是最重要的事情，「州政府應該比電視上的權威人士更關心安全的街道、好學校和高薪工作。」

其他共和黨州層級官員也在同日宣誓就職，包括副州長瓊斯(Burt Jones)、檢察總長卡爾(Chris Carr)、州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)、農業廳廳長哈伯(Tyler Harper)、勞工廳廳長湯普森(Bruce Thompson)、保險廳廳長金(John King)和州督學伍茲(Richard Woods)。

儘管川普與他敵對，坎普連任成功使他在全美政治上廣受矚目。宣誓就職後，他將飛往瑞士參加世界經濟論壇(World Economic Forum)。工作人員表示，他將向全球精英講述他的保守治理如何促進喬州經濟成功。

「在接下來的四年裡，我們將專注於發展喬州，而不是發展政府，」坎普說，「這就是為什麼我們會把州的資金放回民眾口袋，而不是用它們來建立新的官僚機構。」

坎普重申了他的競選承諾，即再提供10億元的所得稅退稅 和11億的財產稅退稅。坎普計畫使用喬州66億元的盈餘現金來支付這些回饋，並用以彌補該州在暫停徵收燃油稅的10個月後補充其道路建設資金。

坎普表示，在截至6月30日的預算年度中，州府雇員的離職率飆升至新高，因此有必要留住員工。坎普在第一個任期內曾為教師以及州和大學雇員加薪5000元。

然而加薪承諾意味著新的支出，坎普表示，將提議提供1.5億元的一次性撥款，以改善學校安全，並使學區協助學生補習，以彌補足因疫情而落後的課程，並幫忙助理教師成為真正的教師。他也表示，將對罪犯實施更嚴厲的懲罰。

坎普並提到由兩家大型電動車廠和兩家大型電池廠引領的投資計畫浪潮，他希望在已宣布的230億元項目的基礎上，使喬州成為電氣化交通(electrified transportation)的中心。

「在我州長第二任期結束時，我希望讓喬州成為美國公認的電動車之都。」